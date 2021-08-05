هل شركات السياحة مستعدة لموسم العمرة؟.. الغرف التجارية توضح

أعلن فتحي غازي رئيس شعبة شركات السياحة بالغرفة التجارية بالقاهرة، جاهزية شركات السياحة المصرية للقيام بأداء العمرة والحج، موضحًا أن شركات السياحة مستعدة منذ العام الماضي للقيام بأداء الحج والعمرة، منوهًا بأنه سيجرى فتح الباب فور إعلان السعودية إلغاء تعليق سفر المواطنين المصريين إلى المملكة.

وأضاف«غازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار العمرة ستبدأ من 25 إلى 50 ألف جنيهًا، حسب المستوى المطلوب، مشيرًا إلى اشتراطات السعودية للعمرة، وهى أن تكون الغرفة فى الفندق ثنائية والباص 50 راكبًا يكون فيه 25 معتمرًا فقط، والتأمين الشامل على المعتمر، موضحًا أن «التطعيم» شرط أساسي، كما أن التقديم للعمرة سيكون إلكترونيًا عبر شركات السياحة.

ودعا «غازي» إلى تذليل بعض العقبات التي تحول دون إمكانية تنظيم رحلات العمرة للمصريين، ورصد العقبات التي تمنع سفر المواطنين المصريين للسعودية، وعدم اعتماد السلطات السعودية لبعض اللقاحات التي يجرى استخدامها فى مصر، موضحًا أن السعودية اشترطت أن يكون المعتمر حصل على لقاح معتمد لفيروس كورونا المستجد، لكنها لا تعتمد لقاحي سينوفارم وسينوفاك حتى الآن، وهما اللقاحان التي حصل عليهما نسبة كبيرة من المصريين، و تعتمد السعودية لقاحات «موديرنا»، و«فايزرجونسون» و«استرازينكا».

وتابع: « لم يتبق سوى 5 أيام على أول محرم، و مصر لا تزال فى قائمة الدول التي ينطبق عليها حظر الطيران إلى المملكة، وبالتالي فإن قرار تعليق سفر المواطنين المصريين للسعودية حاليًا يمثل عقبة كبيرة نحو أداء المعتمرين المصريين للعمرة خلال الفترة المقبلة».

يذكر أن وزارة الحج السعودية أخطرت مختلف دول العالم الإسلامى ببدء موسم العمرة وأعلنت الضوابط العامة، ومن المقرر إعلان كل دولة للشروط الخاصة بها و تتضمن الإجراءات التطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة من قبل المملكة.