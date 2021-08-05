طفل يشعل النيران في نفسه فوق قبر والدته وشقيقه حزنا على وفاتهما بقنا

أصيب طفل بجروح من الدرجة الثالثة، اليوم الخميس، بعدما سكب بنزينًا على نفسه وأشعل النيران في جسده، أثناء تواجده فوق قبر والدته وشقيقه بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، في محاولة منه للانتحار، حزنًا على فراقهما منذ 7 أشهر.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من أمن مستشفى فرشوط، يفيد بوصول طالب من قرية الكرنك في مركز أبوتشت، شمال المحافظة، مصابًا بجروح، بعدما سكب بنزينًا على نفسه وأشعل النيران في جسده.

وبحسب سجلات مستشفى فرشوط، تبين أن المصاب هو فارس يسري عبدالمنعم، 15 عامًا، طالب، مصاب بحروق شديدة نتيجة حرق ناري، وجرى نقله إلى مستشفى فرشوط المركزي، ومنه إلى مستشفى أسيوط في حالة خطيرة.

وبحسب شهود عيان وتحريات المباحث، يعاني الطالب من أزمة نفسية حادة منذ مصرع والدته وشقيقه في يناير الماضي في فصل الشتاء، إثر إصابتهما بحالة اختناق أثناء التدفئة، وأنه حاول الانتحار أكثر من مرة حزنًا على فراقهما.

وفي يناير من العام الجاري، لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما، بينما أصيب زوجها وابنها الثاني بحالة اختناق أثناء التدفئة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا.

والضحايا المتوفون هم مرضية حافظ حفني، 38 سنة، ونجلها عمار يسري عبدالمنعم، 11 سنة، وإصابة زوجها يسري عبدالمنعم، 48 سنة، ونجلها عمر، 3 سنوات، بحالة اختناق أثناء التدفئة، وتبين أن سبب الوفاة هو اختناق أفراد الأسرة وهم نائمون أثناء التدفئة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.