البورصة تنهي تعاملات الخميس على ارتفاعات جماعية وسط عمليات شراء عربية وأجنبية

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاعات جماعية، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» وحيدا بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 10723.18 نقطة، مقارنة مع إغلاق جلسة أمس عند 10718.89 نقطة، وسط عمليات شراء عربية وأجنبية.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.43%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2824.03 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 1.8%، لينهي التعاملات عند مستوى 3804.78 نقطة.

كما ارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.22%، مغلقا الجلسة عند 2366.56 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.65 مليار جنيه، من خلال التداول على 492.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 54.388 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة التداول على 196 سهما، حيث ارتفع 115 سهما، فيما انخفض 49 أخرى، واستقر 32 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وتصدر سهم «أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية» الارتفاعات بنسبة 10%، ليبلغ مستوى 30.26 جنيه، تلاه سهم «التعمير والاستشارات الهندسية» بنسبة 9.86% عند سعر 45.59 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «تنمية للاستثمار العقاري» مرتفعًا بنحو 9.65%، بالغًا مستوى 3.75 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وجاء سهم «القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.8% ليتراجع عند سعر 12.06 جنيه، تلاه سهم «جولدن تكس للأصواف» بنسبة 7.62% عند مستوى 8.36 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية» بنسبة 5.45% متراجعًا عند مستوى 8.67 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 12.6 مليون جنيه للعرب، و14.4 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 27.07 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 706.446 مليار جنيه، بمكاسب 3.3 مليون دولار.