عاجل.. مصدر: الكفراوي توفى بالساحل الشمالي بأسباب طبيعية والجنازة غدا

قال مصدر مقرب من أسرة المهندس حسب الله الكفراوي إنه توفي ظهر اليوم، خلال وجوده في «المصيف»، رفقة أسرته في الساحل الشمالي، وأن أسباب الوفاة ترجع لأمراض الشيخوخة التي كان يعاني منها.

وأوضح المصدر أنه يجري حاليًا نقل الجثمان من الساحل الشمالي لمنزل الأسرة في مدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الجنازة ستقام غدًا بعد صلاة الجمعة.

وقال المصدر إنه سيتم تحديد المسجد الذي ستخرج منه الجنازة مساء اليوم.