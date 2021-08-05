الرئيس السيسي يشيد بأداء منتخب اليد: مصر تفخر بإنجازكم وعزيمتكم
كتب:
محمد عزالدين
05:45 م | الخميس 05 أغسطس 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأداء المنتخب الوطني لليد في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وكتب الرئيس السيسي: «تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة».
وتابع: «مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي، كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري، شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا».