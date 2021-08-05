خريطة القوافل الطبية بالمناطق النائية في الدقهلية خلال أغسطس

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، خطة القوافل الطبية العلاجية خلال شهر أغسطس 2021، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

6 قوافل طبية خلال أغسطس 2021

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مديرية الصحة بالدقهلية تسيّر 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة، وتشمل بعضًا من مراكز المحافظة مثل بلقاس، وأجا ، وميت غمر، وشربين، وجمصة وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أن الخطة شملت تنفيذ القوافل في قرية الروضة بمركز بلقاس يومي 2، و3 أغسطس الجاري، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1023 مريضًا على مدار اليومين.

خريطة قوافل شهر أغسطس

وأشار إلى تسيير قافلة علاجية إلى قرية ميت «أبو خالد» بمركز ميت غمر، يومي 9، 10 أغسطس، وقرية «صهرجت الصغرى» بمركز أجا يومي 16، 17 أغسطس، وقرية «رأس الخليج» بمركز شربين يومي 20، 21 أغسطس، وقرية «الجزائر» بمركز جمصة يومي 23، و24 أغسطس، وقرية «جاليا الثانية» بمركز بلقاس يومي 30، 31 أغسطس.

وأكد «مكي»، أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية المجانية، وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.