«صحة الدقهلية» توقع الكشف الطبي على 1023 مريضا في قافلة طبية بالروضة

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية علاجية بقرية «الروضة» مركز بلقاس، تمكنت خلالها من توقيع الكشف على 1023 مريضا على مدار يومين، وذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء، لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإعادة تشغيل القوافل العلاجية، مع اتخاذ كل التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا.

ووجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية الروضة مركز بلقاس، خلال يومي 2، 3 أغسطس 2021، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1023 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

قال الدكتور سعد مكي، إن البيان الختامي لعدد الكشف الطبي خلال القافلة كان كالآتي: باطنة 213 كشف، أطفال، 210ـ عظام، 148، جلدية 214، أسنان 98، جراحة 45، نساء وتنظيم أسرة 95 كشف، كما تم إجراء عدد 228 تحليلا مختلفا للمرضى، وإجراء 135 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى.

وأضاف مكي، في تصريحات صحفية، أنه أقيم على هامش القافلة، عدد 32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 102 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد 4 قرارات نفقه الدولة.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة، ولرفع المعاناة عن المرضى.