موعد وشروط القبول بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية 2021

تستقبل مراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، دفعة جديدة للعام التدريبي 2021/2022، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بمراكز التدريب المهني للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير موعد وشروط التقدم للدفعة الجيدة:

شروط الالتحاق بمراكز التدريب المهني

- الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال العام الحالي 2021/2022 والسابق 2019/2020 (وتكون اللغة الأجنبية هي الإنجليزية).

- ألا يزيد عمر (الطالب / الطالبة) عن 18 سنة في أول أكتوبر للعام الدراسي 2021/2022

- الحصول على الدرجات التي يحددها تنسيق القبول لكل مركز.

- اجتياز اختبارات القدرات المهنية والكشف الطبي لممارسة المهنة المتقدم إليها.

- يفضل أن يكون من أبناء المنطقة السكنية التي بها المركز.

- أولوية القبول في مهن (الحاسب الآلي – السيارات - CNC خراطة - CNC فرايز –التبريد والتكييف) للأعلى مجموعاً وطبقاً للتنسيق الداخلي الذي يعتمده رئيس المصلحة.

- لا يتم تسجيل الطالب وإخطاره بتخصصه إلا بعد تسليم المستندات المطلوبة وبعد اجتيازه الاختبارات المذكورة بعالية وسداد المصروفات الدراسية المقررة.

يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، ومن خلال تخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة بالأسواق المحلية والاقليمية والعالمية.

طريقة التقديم

- التقديم إلكترونيا لأول مرة وذلك منعا للتكدس داخل المراكز نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد من إجراءات احترازية لمنع انتشار مرض كورونا.

- يمكن التقديم يدويًا بكل مركز لأول مرة بدلًا من تجمعات المناطق على أن يتم تقسيم الأيام طبقا للحروف الابجدية او المجموع.

موعد التقديم

تم فتح باب تلقي طلبات التقديم مع تحديد الحد الأدنى لدرجات القبول في كل مركز على حدة، وذلك تماشياً مع مدى الإقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ على نسبة قبول الفتيات في المهن التدريبية المناسبة لهم، ومن المقرر قبول العام الحالي 16 ألف طالب وطالبة وذلك حتى الوصول الى الطاقة الاستيعابية لكل مركز.