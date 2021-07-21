مصدر بالكهرباء: إعلان تسعيرة شحن السيارات الكهربائية أغسطس المقبل

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إنه سيجرى عقد اجتماع مع مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء خلال منتصف شهرأغسطس المقبل، للإعلان عن التسعيرة الخاصة بشحن السيارات الكهربائية بمحطات الشحن.

ولفت إلى أن تسعيرة بيع شحن السيارات المقرر إقرارها سيكون بالتكلفة الحقيقية للكهرباء بدون دعم، وأن تكلفة شحن السيارات الكهربائية سيكون أوفر بكثير من استخدم البنزين.

تنفيذ 1000 محطة لشحن السيارات الكهربائية في المرحلة الاولى

أشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الشركة التي ستجرى تنفيذ محطات شحن السيارات الكهربائية 1000 محطة بالمرحلة الأولى بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات القناة من إجمالي 3000 محطة، من المقرر إنشائها في جميع المحافظات لاحقًا بعد نجاح المشروع، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء لديها الشبكات والقدرات الكافية لتغذية محطات شحن الوقود للسيارات الكهربائية، المقرر تصنيعها في مصر.

أيهما أكثر كفاءة السيارات التي تعمل بالكهرباء أم تعمل بالوقود؟

وأكد أن السيارات الكهربائية يمكن شحنها عن طريق محطات الشحن أوعن طريق شاحن صغير منزليًا، موضحًا أن السيارات الكهربائية تتميز بكفاءة أعلى من السيارات التي تعمل بالوقود، بالإضافة إلى كونها سيارات غير ملوثة للهواء.

شرائح مصنعة للاحتفاظ بالطاقة

وأشار المصدر إلى أنه ليس هناك فروق بين السيارة العادية والسيارة الكهربائية سوى فى توليد الطاقة، وتعتمد السيارات العاديه على حرق الوقود لتوليد الطاقة حتى يعمل المحرك، بينما تعمل السيارة الكهربائية من خلال شرائح مصنعة خصيصًا للاحتفاظ بالطاقة توزيعها على الإنارة والمحرك.

سيارات صديقة البيئة

وكان مجلس الوزراء وافق في يوم 17 من الشهر الجاري على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لـ «محطات شحن السيارات الكهربائية» وتعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية ضمن ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة في مصر، مع التأكيد على إقرار حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها في مصر.

إقامة محطات شحن السيارات الكهربائية

وأكد المجلس على التوسع في إقامة محطات شحن السيارات الكهربائية من أجل توفرها في كل مكان، بالإضافة إلى أن تكون مدة شحن السيارات الكهربائية أقل في الوقت، على أن يراجع سعرها سنويًا بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يجرى توفيرها.