آخر موعد للتقديم للدراسة بـ3 أروقة أزهرية وشروط الالتحاق

يطمح الكثيرون للالتحاق بالأروقة الأزهرية للدراسة به في بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بالمحافظات، والتي تتجاوز 30 فرعًا في 19 محافظة، بالإضافة لتحصيل العلم الشرعي للراغبين من فئات المجتمع كافة وفق المنهج الوسطي الذي يمثل صحيح الإسلام، وهو ما يدفعهم للبحث عن آخر فرصة للانضمام والتقديم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، آخر موعد وكيفية التقديم للدراسة بالأروقة الأزهرية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

آخر موعد للتقديم للأروقة الأزهرية

ووفقا لما أعلنه الجامع الأزهر، فإنه سيتلقى طلبات الالتحاق بالأروقة الأزهرية حتى مساء السبت 7 أغسطس الجاري، وذلك بموجب ما جرى إعلانه مسبقا من فتح باب التقديم لمدة شهر، لقبول دفعة جديدة للدراسة بالأروقة الأزهرية بالجامع الأزهر وفروعه.

أما عن الأروقة المعلن عن فتح باب الالتحاق بها جاءت على النحو التالي:

1- رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات.

2- رواق التجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات.

3- رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر.

تفاصيل الدراسة بالأروقة الأزهرية

- من المقرر أن الدراسة في مختلف الأروقة الأزهرية مجانية بالكامل، ومتاحة بنظام التعليم عن بعد عبر تطبيق Microsoft team.

- يحق للدارس أن يلتحق بأكثر من رواق مع الالتزام بمواعيد الحضور والامتحانات لكل رواق، على أن يكون رابط التسجيل .

شروط تحديد المرحلة برواق العلوم الشرعية والعربية

ووضعت الجهات المعنية عدد من الشروط لتحديد المرحلة برواق العلوم الشرعية والعربية والتي جاءت على النحو التالي:

- التقديم في المرحلة التمهيدية متاح لجميع الأعمار والفئات على مستوى جمهورية مصر العربية.

- يحق للحاصلين على الثانوية الأزهرية، أو أحد المعاهد الشرعية المعتبرة الالتحاق مباشرة بالمرحلة المتوسطة – المستوى الأول.

- يحق للمقيدين بالفرقة الثانية بالكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الالتحاق مباشرة بالمرحلة التخصصية – المستوى الأول.

- يحق للحاصلين على كلية دار العلوم أو نظائرها الالتحاق مباشرة بالمرحلة المتوسطة أو المرحلة التخصصية وفق تخصص دراسته – المستوى الأول.

عدد المتقدمين للدراسة بالأروقة الأزهرية

وفي سياق منفصل، صرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، أن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور على الالتحاق بالأروقة الأزهرية، حيث قارب عدد المتقدمين حتى الآن ال 60 ألفًا على مستوى 19 محافظة من محافظات الجمهورية.