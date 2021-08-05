تحرك عاجل من الأزهر بخصوص تصحيح نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 «صور»

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القاهرة الأزهرية، بمعهد فتيات مدينة نصر النموذجي، حيث تابع أعمال التصحيح، واطمأن على معدلات التصحيح وجودته، والتزام المصححين بتنفيذ التعليمات الخاصة بمراكز التصحيح، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة الجميع، ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعداد للانتهاء من التصحيح وإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وبخصوص عملية تصحيح نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، أكد الضويني خلال تفقده أعمال التصحيح، على ضرورة المراجعة الدقيقة لإجابات الطلاب، حرصًا على مصلحة أبناء الأزهر والحفاظ على حقوقهم، مشددًا على أنه لا مجال للتهاون أو التقصير في التصحيح، موجهًا الشكر لكافة المشاركين في أعمال التصحيح على الجهد المبذول؛ للانتهاء من التصحيح في أسرع وقت، متمنيًا لكافةِ أبناء الأزهرِ النجاح والتوفيق.

قطاع المعاهد الأزهرية

رافق وكيل الأزهر، خلال جولته التفقدية، بحسب بيان صدر منذ قليل، كل من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عملية التصحيح قاربت على الانتهاء في 16 مركز تصحيح، وأنه سيتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 نهاية الأسبوع المقبل.

ولفت داوود إلى أنه تم حل شكوى الطلاب من مادة الديناميكا، حيث تم اتخاذ إجراءات تصب في مصلحة الطالب، مؤكدا أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 مبشرة ومطمئنة.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، 49 ألفا و708 طلاب، كما يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 74 ألفًا 754 طالبًَا وطالبة، مقسمين 42 ألفا 730 طالبًا، 32 ألفًا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفًا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 الفا و35 طالبا، و 17 ألفا 784 طالبة.