عاجل.. رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس، الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.