الحلقة الرابعة: أبيض كصوت الملائكة

ابتلع الجميع موت الشّاعر، برغم المرارة التي خلّفها، وتقبّلوه قبولاً صامتًا، فما من حيلةٍ لديهم أمام حقائق الوجود المرعبة والمؤكّدة منذ الأزل، لكن الأب "عم يوسف" الوحيد الذي رفض أن يبتلع هذه الحقائق، وأصرّ على الاحتجاج ضدها، بالطّريقة التي لم يفكّر بها أحد: المحكمة. كان يريد أن يثبت للسّلطات، لهذه الكتلة المعدنيّة العمياء التي قتلته، أن القتيل لم يكن عاديًّا، وما حدث هو جريمة اغتيال مكتملة الأركان، مؤامرة على أمله الوحيد في الحياة.

أما الرّفاق، فقد شرعوا في لملمة نُثار "عليّ" المبعثر في جميع الأرجاء: أوراقه، كتبه القليلة، دفاتره، خطاباته، تصاويره، وحتى ملابسه المتروكة في مدينة الطّلبة. كل شيء سوى أحلامه التي حاولوا القبض عليها قبل أن تضيع.

تسجّل مجلّة "الكاتب"، أكتوبر 75- والتي نشرت نعيًا للشّاعر في عددها السّابق مع قصيدة له: "متواليّات المغنّي والنّهر"- هذه المحاولة المبكرة:

نعي "الكاتب" سبتمبر 75

"في الشّهر قبل الماضي، اختطف الموت الشّاعر الشّاب، عليّ قنديل، وكان موته ضربة ساخرة من ضربات القدر، فهو لم يمت على فراش أو عقب مرض، وإنما مات في الطّريق، ضحيّة سيّارة عمياء وسائق مجنون، وكان عليّ قنديل موهبة تعد بالكثير، وتستقطب الكثير من زملائه وأبناء سنه، ولد بقرية الخادميّة مركز كفر الشّيخ، في 5 إبريل 1953، وتفوّق في دراسته الإعداديّة فالتحق بالمدرسة الثانويّة للمتفوّقين في القاهرة، والتي أهّلته للالتحاق بكليّة الطبّ عام 1971، وفي كفر الشّيخ، اشترك في تأسيس جماعة أدبيّة باسم "حوريس". وفي القاهرة، اشترك في تأسيس ندوة مجلّة الشّباب الأسبوعيّة، وفي المدينتين معًا كتب شعره المتدفّق الوهّاج، وتعلّق بحلم جميل: أن يجدّد في القصيدة العربيّة، وأن يشحنها بكهرباء جديدة، وفي محاولته الدائبة لتحقيق حلمه- الذي شاركته فيه مجموعة من زملائه وأصدقائه- راح يجدّد ويغامر بحبّ بالغ للشّعر وإيمان صوفيّ برسالته. ثم مات عليّ قنديل، فجأة وبغير مقدّمات، ومع الدّهشة واللّوعة تجمّع أصدقاؤه وزملاؤه، وراحوا يجمعون شعره ويتأمّلون فيه، حتى صار لديهم ما يقرب من الملف، جاءونا به بغية أن يظلّ عليّ قنديل زميلهم متوهّجًا ومضيئا".

وفيما يشبه الملف، كتب حلمي سالم ما يشبه الـ(مانيفستو):

"ليس الحزن على "عليّ قنديل" سوى إدراك لما كان يعد به- وعدًا موهوبًا- من عطاء، كان واحدًا من الشّعراء المصريين الشبّان الذين يحاولون- بإخلاص ومسئوليّة- خلق حساسية جديدة في القصيدة.. يحاولون في معاناة شهيدة وصمت.

إن الموجة الشّعرية الطالعة- التي يعد عليّ قنديل أحد تجسّداتها الدقيقة- وعت وعيًا كاملاً أن القصيدة العربيّة في حاجة إلى كهربائيّة مختلفة.

إن "الإصلاحيّة الشّعريّة" لم تعد قادرة على تقديم حل ملائم لمشكلة تطوّر القصيدة، لقد آن الوقت لـ"ثورة شعريّة جديدة".

إن هذه الكهربائيّة الجديدة بدأت ترى أنه قد حان وقت التأكيد الشّجاع على:

أن الشّاعر الذي لا يرتبط بحركة شعبه الصّاعدة، وبحركة شعريّة معبّرة بجدليّة راقية ومعقّدة عن الاستمراريّة التاريخيّة، شاعر لن يبقى في ضمير أمّته لبرهة من الزّمن.

إن القصيدة العربيّة دائمة البحث عن شكلها الحقيقيّ. أي: لا ثبات في شكل القصيدة، بل تغيّر وصيرورة.

وإذا كان الشكل- بمعناه الحضاريّ لا بمعني الثوب أو الوفاء- هو الخبرة الاجتماعيّة لجماعة بشريّة محدّدة في مكان وزمان محدّدين عندما تتّخذ صيغة ثابتة.

وإذا كانت هذه الصيغة تعمل جاهدة لأن تصبح مستقرة وسائدة حفاظًا على البقاء، فإن ضرب هذه الصيغة الثابتة هو المهمّة الجوهريّة.

أي إن ضرب الشّكل السكونيّ في الفن يصبح مهمّة الفنّان الأساسيّة، لأنه يصبح ضربًا لصورة من صور الصيغ الاجتماعيّة والفكريّة والفنيّة التي تتجه نحو الثبات والسيادة، أي إلى الرجعيّة.

الفنّ الحقيقيّ: تشكيل".

مقدمة ملف "الكاتب" أكتوبر 75

كيف جعل صلاح عبد الصبور، رئيس تحرير "الكاتب"، من صفحاتها ميدانًا للشّعراء الشبّان الذين يعلنون الثورة عليه هو بالأساس، ومعه كل التجارب التي خرجت من إهابه الجبّار وسلطته السّاحرة؟ إن هذه "الحساسيّة الجديدة" التي يتحدث عنها "حلمي" تستهدف بوضوح "الإصلاحيّة الشّعريّة" التي مهّد لها الطريق وشيّد معالمها عبد الصبور ورفاقه من جيل الخمسينات، وجاء الجيل الثاني في الستينات صورة باهتة منها، وهو نفسه الشّاعر والمسئول الثقافيّ الكبير الذي اتهمه عفيفي مطر باضطهاده والاعتراض على نشر ديوانه الأول "من دفتر الصّمت" في هيئة الكتاب قائلاً: "لن يحدث ولو على جثّتي".. "رجاء النّقاش.. ثلاثون عامًا مع الشّعر والشّعراء".

مجلة "الكاتب": كان موته ضربة ساخرة من ضربات القدر

بمعنى آخر. لقد كان العداء صارخًا بين هذه "الموجة الشّعريّة الجديدة" وبين المؤسّسة الثقافيّة الرسميّة التي تصدر "الكاتب"، والتي يعرف الكثيرون قصّة تحوّلها من مجلّة "سياسيّة يساريّة" أيام أحمد عبّاس صالح، إلى "ثقافيّة يمينيّة" بعد أن وافق "عبد الصّبور" على تولّيها. وإذا كان الشّعراء الشبّان نشروا ملفهم الصّغير فيها على طريقة "جرامشي" في احتلال المواقع والتسويّة والثورة السلبيّة، فهل كان "عليّ" رفيقهم الميّت هو الذي فتح لهم الأبواب المغلقة، أم أن الأمر تشوبه بعض الانتهازيّة المشروعة في هذا السّياق؟

اتخذ "حلمي سالم" من موت عليّ قنديل تكئة لإعلان الثورة على الماضي، وإشهار ملامح الموجة الشعريّة الجديدة، من داخل معاقل السّلطة الثقافيّة نفسها. أما عليّ قنديل فقد طمرته الموجة التي لم تتحقّق بعد بالكامل، "فثمّة مسافة بين الطّموح والتجسّد"، كما يقول "حلمي" نفسه، غير أنها "مستمرّة المحاولة المخلصة في اتجاه الحلم" الذي سيهرب أبدًا.

أما سيّد حجاب، قائد "ندوة الشّباب"، فقد سار على نفس طريق "حلمي" في مقالته بالعدد نفسه من "الكاتب"، واتّخذت "كائنات علىّ قنديل الطالعة"- عنوان إحدى قصائده شديدة الخصوصيّة كما هو واضح من العنوان- "ملامح عامة" للجماعة، فماذا ترى تلك الكائنات الشّعريّة الطالعة؟ يسأل "حجاب" ويجيب: "هم يسعون نحو شمول الرّؤية وعمق نفاذها، لا كما سعى الشّعراء- السّاسة في الخمسينات، فأولئك ظنّوا تعرضهم لقضايا السّياسة المثارة عالميًّا هو طريق الشّمول والإنسانيّة، أما شعراؤنا فشمول الرّؤية عندهم وعمق نفاذها يصدران عن امتلائهم بجدل الكون والإنسان، كل شيء لديهم يتحرك ويتحرك، ولا نهاية للجدل، أشعارهم نفسها حركة دائبة وتحولات مستمرّة وجدل لا ينقطع، والإنسان عندهم كائن اجتماعيّ وسياسيّ وتاريخيّ وأنثربولوجيّ، وكل شعرهم منذور لهذا الإنسان، ومعجون بهذا الجدل، قواميسهم اللّغوية الخاصّة، وصورهم الجزئيّة، وموسيقاهم الشّعرية، ومعمار قصائدهم، والدّهشة- الإدانة- البشارة، كل هذه الأشياء عندهم تعكس جدل الإنسان في الكون".

وبعد، أين عليّ قنديل؟ إننا لا نراه سوى "واحد منهم" بتعبير سيّد حجاب، لا وجود له خارج هذه المجموعة، أو جيتو مجلّة "الشّباب" الشّعريّ، والمقال بعد ذلك ترجمة نثريّة لأشعار علىّ قنديل. أما جمال القصّاص، صاحب المقال الثالث في ملف "الكاتب"، فقد ابتعد عن التبشير بالجماعة، وآثر التسامي فوق الصّراع برمته، محاولاً الاقتراب وجدانيًّا من رفيق دربه الرّاحل، ابن جلدته: "في زحمة الاقتراب والتردّي، وصخب الحديث عن أزمة الشّعر المعاصر نطالع ملامح شاعريّة أصيلة، تغتلي بفرح الأسئلة، تملك حساسيّة جديدة باللّغة والمنهج والتصوير والتصوّر، إنه عالم طازج بليونة الماء، يستضيء وتتوحد مفرداته وتنمو عشبًا وأزهارًا على خريطة الزمن الموغل في الوحشة والغرابة، زهرة تتفتّح للهدوء والضّجيج، رجّة تختمر في خلايا الترحّل والاندفاق، حلم باكتشاف الولادة الشّاملة، ومعجزة البرق والمطر وانتظار التفتّح، منسلخًا من عفويّة الأشياء، واقفًا على صيرورتها، ذائبًا في الكون كالفراشة الحائمة. إنه عالم عليّ قنديل- الشّاعر الحالم بالرياح المغامرة وبالمخاض إذ يجيء من رعدة الطين، وتشقّقات الحجارة، وبالطبيعة إذ تصحو مليئة بكائنات التحوّل، مطلقة روح الأشياء كي تخاصر العناصر البريئة، وتكسر عقم الترصّد والضرورة وينزل كل شيء ساحة الإشراق".

"الكاتب" أكتوبر 75

سقط الملف الصّغير إذن في فخ "المراهقة الثوريّة" التي لا ترى سوى مجموع الأجزاء في كيان جديد آخذ في التّشكل. يقول "جمال": "كنا عائدين من جنازة رفيقنا في كفر الشّيخ. ومرهقين للغاية. لم تتح لنا وقتها فرصة كافية لمراجعة نصوصه المبعثرة في كلّ مكان، حيث طلبت منا المجلة الكتابة على عجل قبل صدور العدد الجديد، لذا لم تخرج كتابتنا عن كونها انطباعات، وهو أمر منطقيّ، إذا وضعنا في الحسبان إحساسنا العميق وقتها بالفاجعة".

هذه الانطباعية هي ما دعت "واحدًا منهم" أيضًا، هو حسن طلب، لنقض وتقويض الملف في العدد التّالي للمجلّة: "ما كتبه حلمي سالم ليس مقالاً بالمعنى الدّقيق، بل ديباجة موجزة مركّزة على حقيقة يتيمة، هى أن علي قنديل كان واحدًا من حركة أدبيّة شابة تسعى لخلق حساسيّة جديدة من خلال فهم استراتيجيّ للفنّ على أنه مجرّد تشكّيل، ولعل حلمي سالم لم يكن معنيًّا بخصوصيّة الكّتابة عن عليّ قنديل بقدر ما كان مهتمًّا بالإشارة إلى تلك الحركة التي ينتمي إليها، ومن هذه الزّاوية تكون ديباجته قد أدت المطلوب منها".

يرى "حسن" الآن أن تجربة السّبعينات في الشّعر المصريّ استنفدت نفسها: "كانت الثّورة على أجيال الروّاد مبرّرة في ذلك الزّمن، أيّ جماعة تبحث عن الاتّفاق في البداية، وفي ثورتنا لم يكن هناك مستوى واحد من الإنتاج يجعلنا نطبّق على الجماعة مقولة واحدة، وكنت أخاف أن تتحوّل المسألة إلى جمعيّة تعاونيّة، وليست جماعة شعريّة، لأنها لو استمرّت متكاتفة كجماعة طوال الوقت ستناصر بعضها في الخطأ والصّواب، إن الشّاعر الحقيقيّ يبحث دائمًا عن الاختلاف والتمايز".

أما جمال القصّاص فيشدّد على فكرة التعدّد داخل الكتلة. ويقول إنها- الكتلة- "هي التي تحفظ التنوع بين الشعراء، إن التيّار أو الحركة أو الجيل كيان يسند بعضه بعضًا، والشّعراء من خارج الأجيال عراة بمعنى ما، لكن من عيوب الكتلة أن يتم النّظر إلى كلّ الشعراء بقانونها نفسه، لا بقانون كلّ شاعر على حدة، لذا لابد لها أن تتفتّت في النّهاية بعد أن تؤدي دورها، وساعتها يجب أن يضرب لها الجميع "تعظيم سلام".

"مطر" لـ"الشهاوي": هل كان عليّ قنديل سيكتب قصيدة "القاهرة" لو لم يقرأني؟

كان مقال أو ردّ "حسن طلب" على زملائه في مجلّة "الكاتب"، هو الخروج الأوّل عن السّياق الاحتفاليّ بـ"موت شاعر شاب"- وهو عنوان الملف- أما الخروج الثاني عن هذا السّياق، فكان مقال الدّكتور جابر عصفور "حالة وخم شعري" في نفس العدد من المجلّة- نوفمبر 75- حيث هاجم "عصفور" الحركة الشّعريّة المصريّة الرّاهنة كلّها، مشيرًا إلى استرخاء الشّعراء الرّواد: "صلاح عبدالصبور قانع بيوميات كاتب مسالم أو مستسلم، وحجازي مغترب يكتب في عامين قصيدتين. ويشغله تدريس العربية في السوربون ومراسلة صحيفة مصوّرة"، أما أمل دنقل، وعفيفي مطر، وإبراهيم أبو سنة، فلا جديد لديهم، بحسب "جابر"، وأما التجارب الجديدة فـ"مسطّحة لأسماء يضنيها السّعي وراء النّشر أكثر مما تضنيها المعاناة الإبداعيّة. وكأن حركة الشّعر الحرّ في مصر قنعت بما أنجزت فلا تتجاوز إطار محلّك سر". ولم يستثن "عصفور" سوى قصيدة "القاهرة" لعليّ قنديل، المنشورة في العدد السّابق، مؤكدًا أن "عليًّا"، الشّاعر الميّت، هو أشعر الجميع.

في ذلك الزمن، كان يمكن لخلاف حول قصيدة أن يفجّر معركة بالأيدي والبذاءات بين أمل دنقل ونجيب سرور، فلّاحيْن رفيعيّ الموهبة يحطّمان الزمن البازخَ والتقاليد على مقهى ريش. ماذا سيفعلان وهما جزء من مجتمع شعريّ كبير تعرّض بالكامل للاستبعاد من الخريطة بجرّة قلم؟ إن مقال "عصفور" الذي أغضب الكثيرين، بمن فيهم "العرّاب"، عفيفي مطر نفسه، دفع الأخير لأن يقول لـ"الشّهاوي" بصوت لم يسمعه سواهما: "هل كان عليّ قنديل سيكتب قصيدة "القاهرة" لو لم يقرأ لي كذا وكذا وكذا". قالها بأسىً بالغ وفي سريّة تامة، وهو واحد من المعسكر الشّعريّ المضّاد غير الرسميّ، فما الذي كان يحدث في المعسكر الآخر؟

نجيب سرور بـ"كأس الكونياك" في حفل التأبين: أنا سعيد لأن عليّ قنديل مات

عادل السّيوي يصحبنا إلى تلك الأمسية البعيدة في أتيليه القاهرة، والتي كانت مخصّصة لتأبين عليّ قنديل بعد أيام قليلة من وفاته. هناك في صدر القاعة الخارجيّة المكشوفة سنرى الشّاعر عفيفي مطر، والأديب الفلسطينيّ غالب هلسا، أما الجمهور فإن غالبيتهم من رفاق "عليّ" الشّباب، الذين لم يستوعبوا بعد صدمة الفراق، تتلبسهم حالة من الإنكار التام إزاء حقيقة الموت، وبينما غرق الجميع في الوجوم، جاء نجيب سرور، يحمل كأسًا من الكونياك- كانت الخمور تقدّم في الأتيليه خلال تلك الأيام- ثم طلب الكلمة ليقول للحضور: "أريد أن أقول شيئًا، وأرجو ألا تغضبوا مني. أنا سعيد بأن عليّ قنديل قد مات".

نجيب سرور

كان "نجيب" يرى أن "عليًّا" اتجه في قصائده الأخيرة إلى التهويم، وهو ما يمثّل بالنّسبة إليه مؤامرة على الشّعر المصريّ من قبل سدنة "أدونيس". والغريب أن أحدًا لم يلق بالاً لما قاله، واستكملوا حفل التأبين كالمعتاد. كانوا يريدون أن يفوّتوا عليه فرصة إفساد الحفل وحرف مسار الحوار إلى معركة بين الشّعريّتين: "السّياق الرسميّ والحساسية الجديدة". "نجيب" ابن مدرسة الروّاد، التي دأب الحاضرون- وأبرزهم "مطر"- على قتالها، وكان عليّ قنديل، قبل أن يموت هذه الميتة المفاجئة، هو "رأس الحربة" البارز في هذه المعركة.

إنه زمن الاقتراب أكثر من الناس، زمن التماهي بين الكتابة والفعل والقضيّة، وهو أيضًا زمن الكارثة بامتياز.

أما ملامح الكارثة فسوف يسهب فيها عفيفي مطر تقعيدًا وتنظيرًا بعد عام واحد- نوفمبر 76- لدى صدور ديوان "كائنات عليّ قنديل الطالعة"، دار الثّقافة الجديدة، والذي كتب "عفيفي" مقدمته، وهي أوّل وآخر مقدمة يكتبها "مطر" لشاعر آخر:

"يسيطر على مسار الحركة الثّقافيّة في العقدين الأخيرين نمط خاص من أنماط الاستقطاب الحاد في ثنائيّته ومانويّته، فالصّراع يدور- في علاقة واحدة: بين طرفين هما الحذف والاستبعاد من ناحية، والتحالف العشائريّ والتواطؤ الكلبيّ من ناحية أخرى، وأسهم التخلّف الشّديد والتبعيّة العاجزة في مدارس علم الاجتماع والاتجاهات السّياسيّة والدّراسات الاجتماعيّة والسّياسيّة، في أن يبقى الإسهام المبدع في المناهج أو التطبيقات غائبًا، وتم حصار الصيرورة وحركة الحياة على أرض مصر بين فكيّ الحلقتين الجهنميّتين المتمثّلتين في:

تزييف الوعي بالواقع، مما أسفر عن الانتماء المسطّح للنّضال الكلاميّ في غياب المعرفة الحقيقيّة وغياب الممارسة الواقعيّة، والسباحة السّهلة في نهر الشّعارات حتى أوصل ذلك في ظل الإحباط الشّامل وعشوائيّة المصائر الفرديّة والجماعيّة إلى صميم المستوى العقليّ والنفسيّ.

تزييف الواقع بالوعي، مما أسفر عن سيادة الاتجاهات البراجماتيّة وشيوع الفكر التبريريّ وتحوّل المرحليّة إلى انتهازيّة مغرورة وصلفة، حتى أوصل ذلك إلى اعتبار المكتوب والمعلن ومضمون الدعاية واقعًا بل هو الواقع، والتحقيق والتنظير المتهافت للمستقبل على أساس هذا الواقع الموهوم، وهكذا غرقت جميع المصطلحات العلميّة في التحليل السياسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ في الكذب وفوضى التقريبيّة ووجهات النظر الشخصيّة النفعيّة التي تلبس مسوح العلم وأردية الرّصانة، وفي ظل ما سبق، تكون هذه الكتابات بمعادلاتها في الثّورة والثّورة المضادة، وفي القديم والحديث، وفي الأصالة والمعاصرة، وفي الشّكل والمضمون.. إلخ، هذه الثنائيّات الشّهيرة الجهيرة، تكريسًا لسياق الاندماج التّام فيما هو قائم، وترسيخًا للالتزام الميكانيكيّ الخالي من الهواجس الخلّاقة والأسئلة المضيئة.

بعد أن جمعوا أشعار عليّ قنديل المبعثرة لإصدارها في كتاب، اضطلع عفيفي مطر بوضع هذه المقدّمة التي استغرق في كتابتها وقتًا طويلاً جدًا- عدة شهور بحسب "الشّهاوي"- لعل ذلك ما يبرّر تأخر الإصدار عامًا وأكثر بعد وفاة الشّاعر. إن عفيفي مطر أصرّ على أن "عليًّا" يخصّه، ومن ثم يجب أن يسيطر كليًّا على الشّاعر الميّت، ويصوغه من جديد على هواه، بعد احتضاره، ليشمل الزّمن بالكامل لا شخصه المفرد، كأنه يكتب شهادته الوحيدة الخالدة، لقد كان "عليًّا" مغريًا بالاحتكار، والشّاعر الكبير، كالحصان القويّ، دائمًا ما يكسب الرّهان.

وفي الشّهادة/ المقدّمة يعيد الشّاعر الكبير صياغة رؤيته للمشهد الثّقافيّ العام، والتي سبق أن رأى الجميع ملامحها الأساسيّة في الافتتاحيات المتتالية لمجلّة "سنابل"، لكن هذه المقدمة ستبقى في الزّمن أكثر من المجلّة السيّارة التي توقفت بأمر السّلطات:

"لقد سادت منهجيّة عجيبة في الكتابات النقديّة حول الشّعر، خصوصًا في مصر، تركز المسائل ووجهات النظر حول ما يسمى بقضيّة الأجيال، يكمن تحتها بصراحة شديدة موقف الحذف والاستبعاد وموقف التجميع القبليّ والعشائريّ، والمعايير النقديّة خاضعة بالدرجة الأولى لعوامل العمر أو مراحل الصعود والهبوط للأسهم الاجتماعيّة والوظيفيّة والأهميّة الخاصة غير الفنيّة لتيّار يراد حذفه أو تعويمه على السّطح، مع عدم الالتفات أو الاهتمام بالشّعر كمادة لتاريخ الرّوح والإبداع والتحوّلات الكبيرة في الحساسيّة، وساهمت هذه الكتابات في تدعيم ما هو قائم على مستوى الفنّ، وصنعت جوًّا من الإرهاب النفسيّ والفنيّ ودمّرت الأخلاقيّة الخاصّة بالخلق الشّعريّ، ومن بين هؤلاء النقّاد من لا يستطيع القراءة الصّحيحة لقصيدة مهما كانت، ومنهم من اعتمد كتابًا أو كتابين مترجمين، أو مدارس وتيّارات يقوم بالتّلفيق بينها ولا يبذل- حتى- جهد التوفيق، وكانت ثمار هذه الكارثة أن سيطرت على الشّعر في مصر أدنى مراتب التقليديّة على المستويين: القديم والحديث، وفرضت التماثل والتشابه والتكرار إلى حد أن سطرًا واحدًا من القصيدة كان يكفي لمعرفة بقيّتها، شكلاً ومضمونًا، أداة وبناءً، وبسيطرة هذا التطبيق النقديّ، انطفأت لدى الشّعراء جرأة الاكتشاف والمغامرة وبراءة الخلق غير المؤطّر بالأطر الحديديّة المقدّسة، فما من إضافة حقيقيّة كبيرة في الحركة الحديثة يمكن أن نعدّها ملكًا خالصًا لشاعر في مصر، مهما روّجوا لأكذوبة "الرّواد" وغيرها من الأكاذيب الشّعريّة التي لا تعد".

غلاف "الكائنات"

لو عدنا بالزمن قليلاً إلى الوراء، قبل عدة سنوات من صدور هذه المقدمة، سنجد "عفيفي" يقول المعنى نفسه- افتتاحية "سنابل"، عدد مايو 70: "ليس عبثًا ولا وهمًا ما نحاور ونجادل فيه بكلّ عنف ووضوح وبساطة، حينما نقول إن الحركة الثّقافيّة في مصر تحتاج- احتياج وجود ومصير- إلى الحوار الشّامل حول ما هو متعارف عليه حتى أبسط البديهيّات وأكثرها شيوعًا وثباتًا وأقدمها دورانًا على الألسنة حتى تكاد تصبح إيمانًا لا يتزعزع، ولا يتعرّض للسّؤال المبدئيّ حول حقيقة وجودها، ونعرف في نفس الوقت خطورة ما نقوله بهذه البساطة الشديدة، ومدى ما يمكن أن يثيره لو تخلّى مثقّفو مصر عن رضاهم المتطرّف عن أنفسهم، ولو تخلّوا عن إغمائهم الخرافيّ في نشوتهم الدونكيشوتيّة إذ نراهم ونرى أن "كل حزب بما لديهم فرحون"، فلو ناقشتهم ألف عام لتخلّوا لك عن جلودهم قبل أن يتخلّوا عن مصطلح واحد مما يشنشنون به شنشنة الببغاوات، وحينما وجهنا النظر اخترقت أعيننا نفس الظّاهرة.. هذا الرّكام الهائل من التقسيمات والتحليلات، هذه العمائر المقامة في الهواء من تنصيب الأجيال وتوزيع الريادات والألقاب والزّعامات، هذه الحركة التقدميّة التي أكثرت من الطنين والضّجيج، هذه المعارك الفارغة التي يكمن وراءها المرض الخبيث المتخفي: محاولة خلق زعامات في الثّقافة تعويضًا عن الفشل الداميّ لنفس هذه الزّعامات في مجالات أخرى، وذلك بالضّرب على وتر الضّعف والعاطفيّة المتميّعة في نفوس الشبّان الذين وقعوا تحت سطوة التزييف وتدليك الأعصاب".

إن مقدمة "كائنات عليّ قنديل الطالعة" لم تكن سوى نهاية لعمليّة استحواذ واعية على تاريخ شخص آخر، والتصرّف فيه وتوجيهه صوب مرامٍ محددّة، كأن جثة الشّاعر الشّاب شاهدة على عدالة القضيّة التي يطرحها "مطر"، وهو لن يشهر الجثّة للعيان وهي مشوبة بالنّدوب، حتى لو كانت هذه النّدوب قليلة للغاية، لابد أن يكون الشّاهد نقيًّا من الشّوائب، ومن هنا قرّر عفيفي مطر التدخّل في قصائد الشّاعر الميّت، لتصويب الهنّات العروضيّة والنحويّة في بعض المواضع. ولكي لا يتحمّل عبء هذا الذّنب الكبير وحده، استدعى "الشّهاوي" ليقتسما الثقل الفادح بالتساوي: "أريدك أن تتصوّر لو أن العمر امتدّ بعليّ قنديل، ألم يكن سيعود إلى الهنّات العروضيّة والنحويّة لتصويبها؟ قلت له إن عليًّا لا يتعمّد الخطأ". وهكذا اتفق الاثنان على العمل: "كنت أتصوّر أن ذلك سيكون في صالح الدّيوان، حتى لو اتهمنا البعض بخيانة الأمانة".

الشّهاوي

جلس الشّاعران الكبيران يتكابدان معًا في هذا المساء البعيد. لقد كانت العمليّة مرعبة حقًا لكليهما. وقد فعلا ما فعلاه وهما معذّبا الضّمير. إن تصويبات "عفيفي" بالقلم الرّصاص على قصائد "عليّ" حال حياته ما زالت كما هي، وقد أخذها "عليّ" في الاعتبار لدي صياغة هذه القصائد في صورتها النهائيّة. كان "عليّ" يجهّز لديوانه الأوّل الذي تركه بلا عنوان، وفي المفتتح اقتباس من "ريلكه": "أعيش حياتي في حلقات متنامية تتخطّى الأشياء، وربما لن أنجز الحلقة الأخيرة، غير أني سأحاول". ولم يكن الدّيوان قد ضمّ بعد قصائد مثل القاهرة، وإشراقات شعريّة، وهي القصائد التي تدخّل فيها "مطر" و"الشّهاوي" بالتّصويبات، ثم صدر الدّيوان بمقدمة "عفيفي" أو بالأحرى شهادته:

"قبل الكارثة، كانت المقدمات ألغامًا موقوتة، تنسف بانتظام كل ما يخضرّ في السّاحة من اختلاف أو قلق أو تساؤل، وبعد الكارثة، جرت المحاولات المنظّمة والمتواطئة لمتابعة تزييف الوعي بالواقع، وفعلت النكتة السياسيّة فعلها المسموم، وقامت بدورها التطهيريّ المخرّب، وقام الشّعر بنفس الدور، وتحوّلت النكات السياسيّة إلى قصائد تستنزف الغضب ولا تمنحه شكلاً، تدجّن الثورة، وتبقى في إطار الأحداث والمناسبات.

تعتلي الموجة ولا تنكشف الأسئلة، تمتلئ بإبراء الذّمة وتغسل الهواجس، تقف في الطرف الآخر للثنائيّة، ولا تضيء، تساهم في تزييف الوعي والواقع معًا، وترابط في سياق الاندماج وتأخذ ثمن الدّمع شهرة موبوءة أو مالاً سهلاً أو مناصب وأعمالاً كلّما أعيد خلط الأوراق وتوزيعها بين فترة وأخرى، أو كلّما أعيد استبدال الأحذية (فالأقدام لا تتغيّر).

هل كانت هذه الشهادة جزءًا من معركة "عفيفي- عبد الصّبور"؟ هذا ما لم يعد يحتاج إلى تأكيد، لكن كلا الغريمين يحاول أن يفرض أبوّة ما على الشّاعر الميّت، بالطريقة نفسها، إذ تدخّل "عبد الصبور"- الذي تعاطف مع "عليّ" وزملائه أكثر بعد موته الفاجع- لإصلاح خلل عروضيّ في قصيدته "القاهرة"، المنشورة ضمن ملف "الكاتب"، حيث تغيّرت "السّاعة في عكس إيقاعات القلب تدق" إلى "الساعة في عكس الإيقاع الكامن بالقلب تدق". ورغم أنه قد يكون الخروج على النسق الموسيقيّ في موضع ما من القصيدة مقصودًا وواعيًا من الشّاعر، أيّ شاعر، على سبيل كسر سلطة الإيقاع مثلاً. لكن فطرة الأجيال التي فطر الله الناس عليها تقضي بأن يتدخّل الأب لتعديل أو إضافة لبنة تبدو ناقصة في بناء الابن الذي يحظى بالإعجاب والرّعاية، لكنّ هذه اللّبنة النّاقصة هي حق الأبناء الأصيل في الخطأ والمغايرة والتمرّد والاكتشاف.

لعل من النوافل القول هنا إنه ما من شاعر في مصر تعرّض للاختبارات أكثر من صلاح عبد الصبور. هذا الشاعر بالغ الرهافة والمسئول الحكومي الكبير، الذي حاول الاقتراب من هؤلاء الشبّان الصاعدين، ربما ليلوذ بهم من الهجمات المتتابعة من كلّ اتجاه، حتى من أصدقائه أنفسهم، مؤمنًا بأن انحيازه للشّعر والأجيال الجديدة هو الذي سيحميه من قسوة الاختبار. كانت لديه الرغبة الصّادقة في أن يتيح لهم السّاحة ليجرّبوا ألعابهم، على أن يضع هو تشكيلة الفريق. لكنهم رفضوا رعايته، بمنتهى الرعونة والقسوة، وهكذا وجد الشّاعر نفسه وحيدًا أعزل من السّلاح، في مستنقع الأوحال والشّك والاتهامات، وسرعان ما بات مسئولاً عن الجراج التي نزفت في معرض الكتاب بالجزيرة، 1981، احتجاجًا على مشاركة إسرائيل، والحريّة التي سحلت وقُيّدت وسيقت إلى السّجن عندما لاذ الشباب المحتجّون بمبنى هيئة الكتاب، تحت مكتبه بالذّات، هربًا من مطاردة الأمن، ولم يبق بعد ذلك أمام "الفارس القديم"، الذي عرك كل هذه الاختبارات القاسية، سوى أن تقتله كلمة.

"عبد الصبور" ومنصور حسن وجيهان السّادات في معرض 81

إن "عفيفي مطر" يقر في شهادته بأن عليّ قنديل "ظاهرة" لن يتم استيعابها وفهمها آنيًا على صعيد الشّعريّة المصريّة، لكنها مؤشّر على تحوّل كبير، وكانت هذه مقدّمات التحوّل: "في 1968 تفجّرت البراءة الشعبيّة والعفويّة الغاضبة المستبعدة، وأسفرت عن حضورها في مظاهرات واعتصامات الشّباب الجامعىّ، كاشفة عن الحضور الفعليّ للمستقبل وقوّته المكبوحة، فكانت كالجملة الاعتراضيّة التي تقلب شكل النص ومضمونه رأسًا على عقب، وبالمناسبة، فقد قامت محاولات لتزييف الواقع بالوعي وقتها، إذ سارع منظّرو كلّ ما هو ميّت في مصر بتقليب الأوراق وأصدروا حكم الإعدام تحليلاً، وأوّل الحيثيّات أن الطّلبة لا يشكّلون طبقة، ومن ثمّ فهم غير موجودين، ثم أضافوا كلمات أخرى مثل: اللّامسؤول، الفوضوىّ، الشّراذم المندّسة، العملاء.. إلخ.

مقدمة "الكائنات": نحن الأسئلة المقتحمة وهدايا الشّوك.. ولا هدوء لأحد بنا أو معنا

ثم تمّ الحذف والاستبعاد النهائيّ بالتجاهل، وبدأت عمليّات الاحتواء والتكتّل القبليّ والعشائريّ لتعود سيطرة الاندماج فيما هو قائم، بعد أن توزعتها وتقسّمتها أيدي وكلاء عموم النّضال ومطلق السّلطة، وأصيبت حركة الشّباب بأبشع أمراض الشّيخوخة وطفح القمع وقروح الثنائيّة، مما يدخل في علم النّفس الباثولوجيّ وأمراض التخلّف في العالم الثالث، وأصبحت موجة يعتليها ويوظفها من استطاع لما يشاء، ولكن المسار العام قد ترك في الساحة ارتجاجًا وأصابته التحولات برضوض أساسيّة لعلّها تأخذ في التجذّر والاتّساع، من أهم ظهوراتها- على صعيد الشّعر- هذه التجربة الفذة في الاستيعاب والفهم لدى عليّ قنديل، والتي أطلق عليه- حتى مصطلح آخر- الحساسيّة الجديدة".

وصلنا إذن إلى المقصد الأساس والهدف الأوّل من المقدّمة، وهو وضع عليّ قنديل "الظّاهرة" في مستوى النظريّة الأدبيّة، وهو بالضّبط ما فعله حلمي سالم في مقالته بمجلّة "الكاتب" قبل عام، هنا يتوسّع "عفيفي مطر" في مفهومه عن "الحساسيّة الجديدة" ليصنع من "مانيفستو حلمي" القصير نظريّة شعريّة متكاملة، عناصرها باقتضاب:

1- التوحيد الوجوديّ بين الوسائل والغايات على كلّ صعيد، وفي الفنّ يكون ذلك بأن يصبح الإبداع في الشّكل هو الإبداع في المضمون، بلا أسبقيّة أو أفضليّة، واعتبارهما معًا غاية ووسيلة.

2- الانشقاق فلسفيًّا وحياتيًّا، وسيلة وغاية، عن سياق الاندماج لتكوين الفنّ المسكون بالمسافة والهواجس والأسئلة المضيئة للوضع الإنسانيّ هنا والآن، وجذريًّا.

3- رد الاعتبار للذّاكرة بمفهوم ثوريّ خلّاق، وليست الذّاكرة على مستوى فرد أو أمة، حنينًا لفردوس ضائع أو هربًا لعصور ذهبيّة.

4- اكتشاف النصوص المذهلة في التصوّف الإسلاميّ، بما تفعله في تحرير اللّغة من قشريّتها المسطّحة، وتحرير العالم من توابيت الثنائيّة فهي تنتمي لنا ولهمومنا المعاصرة وموقفنا الرّاهن انتماء يضع قضيّة الأصالة والمعاصرة في ضوء جديد.

5- الرفض لنظريّة الانعكاس بالرغم من كل المحاولات الترقيعيّة والسفسطة الجماليّة، فهي نظريّة أحزاب سياسيّة، وهي تساهم في ترسيخ الذيليّة والتبعيّة المطلقة لهذه الأحزاب وسلطاتها، خصوصًا في تفسيرها الميكانيكيّ وتوجّهها الديكتاتوريّ.

6- الانتقال من الوحدة العضويّة، ووحدة الموضوع والمضمون، إلى وحدة المناخ الشّعريّ، فالقصيدة مناخ كامل يتواشج فيها الحضور والغياب والكلمات والمسافات الفارغة وإيقاعات التشكيل غير المحكوم إلا بطاقة إبداع الشّكل الكليّ كوسيلة وغاية في وقت واحد.

7- تحطيم عمود الحداثة، فكل قصيدة هي موسيقاها كما هي شكلها، وكما هي مضمونها في وقت واحد.

8- مضى زمن الأجوبة التي نشترك في صياغة مقدماتها، أو عناصر حيثياتها، نحن الأسئلة المطروحة، بل نحن الأسئلة المقتحمة، والقصيدة سؤال كبير، بل نحن القصيدة وقد تفرّقت في جسوم كثيرة، بل نحن هدايا الشّوك، ولا هدوء لنا، ولا هدوء لأحد بنا أو معنا.

9- المنهج الشّعريّ هو مضمون الشّعر وشكله. نعتمد الحلم والتداعي الحرّ وحركة الأشياء في قوس الشفافيّة والانتقال من مستوى إلى مستوى تحت شمس الدهشة الخلّاقة، نرفض سلطان أرسطو على الذهنيّة المعاصرة، وبالله كم لأرسطو من سلطان على هذه الأرض منذ تمزّقت.

ستختفي مقدّمة "عفيفي مطر" الطويلة من الطّبعات التّالية لديوان عليّ قنديل، والتي ستصدر بعنوان "الآثار الشّعريّة الكاملة"، دار "صاعد" 1993، مكتبة الأسرة 2012، وفيهما عاد "الشّهاوي"- بدفع من "إبراهيم"، شقيق الشّاعر الذي أصرّ على طرح المقدّمة بعيدًا- عن تصويباته وتصويبات "مطر" وردها إلى أصولها كما تركها "عليّ"، ولم يتدخّل هذه المرّة سوي في ترتيب القصائد زمنيًّا: قصائد أولى "1970- 1973"، قصائد متأخرة "1974- 1975"، وقصائد نثر "1972- 1975".

الأعمال الشعريّة الكاملة

إن المقدّمة الضّافية التي كتبها "مطر" للطّبعة الأولى، لم تكن لها أيّ علاقة بـ"عليّ" الشّاعر والإنسان، بحسب "إبراهيم"، اللّهم سوى مطلعها الذي جاء بمثابة النعيّ، بالغ الفخامة، والذي يليق حقًا بشاعر كبير أن يكتبه:

"طالع هو من ساحة الفقراء وبيوتهم وحواريهم العارية، كأنه فارس الفتح، ينتزع مكانه بعطائه وتفوّقه، في كل يوم يفتح بشهوة الحياة وعشق المستقبل المضيء نافذة بينه وبين الجماعة المقدّسة، حتى إذا ما التحق بكليّة الطبّ، تكاملت فيه شموليّة السّاحر الكاهن الشّاعر الطّبيب، وبالبصيرة المستيقظة المستنفرة، كان ثقل الأمانة مكتوبًا على وجهه الهادئ العذب، بتقاطيعه المسكونة بالفصول الأربعة. الدوائر البنيّة الغامقة هالات تظهر كل ربيع حول عينيه، والكلام المكتشف امتلاء في شفتيه، وشحوب الابتلاء والسّهر المبعثر في الشّوارع والجوع، آخر ما رأيناه، وهو بلا مأوى (يكتب بخطاه المجهدة ورؤياه المستقبليّة الفسيحة آخر قصائده)، ومصرعه المشبوه خاتمة لموسم لم يكتمل، فقدته أسرته الفقيرة، وقد كان مدّخرها ومسعاها، وفقده الشّعب، وكان بموهبته الفذّة ونضجه المبكّر وإنجازه المضيء، من أنبل وأشرف أبنائه، وفي تاريخ عذابه وحلمه الدائم الوهّاب، جوهرة من الإمكانات الكبيرة".

لكننا لا نستطيع أن نفصل عفيفي مطر عن عليّ قنديل، مهما حاولنا. تظل مقدمة "مطر" لـ"الكائنات" هي الأكثر التصاقًا بحالة "عليّ" حتى مع اختفائها. إن البحث عن "عليّ" الشاعر مستحيلٌ بدونها. ليس لهذا علاقة بالأبوّة الشعريّة كما قد يظن البعض. لقد نجح "عليّ" الشاعر صغير السّن في تجاوز الكبار والاستقلال بتجربته. يقول د. حسين حمودة: "لا أظن أن تجربة عليّ قنديل في المدينة، والتي جسّدتها خصوصًا قصيدته "القاهرة" ذات آصرة قريبة تربطه بتجربة "حجازي" في "مدينة بلا قلب"، كما لا أظن أن تجربة "عليّ" كانت شديدة الاتصال بتجربة "مطر". أكاد أجزم أن "عليًّا"، على قصر الفترة التي كتب فيها قصائد، استطاع أن يحرّر مساحة خاصّة به، وأن "يفطم" شعره عن كتابة حجازي ومطر معًا".. "القاهرة".. أكتوبر 93.

هي إذن ليست أبوّة، بل رفقة قتال، وأخوّة الموقف الواحد، وإن اختلفت وسائل النّضال وتباعدت بين "العرّاب" و"رأس الحربة". ومن هنا تظل مقدّمة "الكائنات" أيضًا هي الأكثر التصاقًا بحالة عفيفي مطر- الذي ظلّ حتى مماته يعتقد أن "عليًّا" قد اغتيل- كونها شاهده الأوّل، وإعلانه الأخير، وصليبه الذي يرفعه حتى النهاية.

في كتابه الجميل "من حكايات الشّعر والشّاعر" يحكي "مطر" عن شاعر ناشئ لا يشبع من دهشة التأمّل في أحوال الأجنّة وهي في بطون الأمّهات، يكاد يتفتّت حنانًا وانتظارًا قلقًا، وهو يرى الحياة الجديدة تتخلّق في الصّمت والعزلة الدّافئة والظّلام الحيّ، الذي يلفّ أجنّة الخليقة كلّها، من بذور وجذور وأفراخ بيض وشرانق فراشات ومكامن حشرات وزواحف ويرقات ديدان، وكان يسأل نفسه: هل للشّعر بوتقة رحم مماثلة لبطون الأمّهات، ومنابت الحياة في الخليقة، تحفّها العزلة ويطويها الظّلام الحيّ؟

رسالة إلى "الشهاوي": هل يبرّرني أن زمني قصير.. وأنني أستشعر النهاية آتية؟

وفي ضحى يوم شتائيّ، كان يلهو مع أصدقائه، حين رأى شحّاذًا عجوزًا يرفع فوق كتفه مخلاة يجمع فيها ما يجود به النّاس، وإذ يمر بهم الشّحّاذ، وقعت المخلاة وانفرطت على الأرض وتبعثرت الأرغفة، وأحسّ الشّاعر النّاشئ بالدّهشة: كانت الأرغفة شديدة التنوّع والاختلاف في شكلها ومادّتها، ما بين قمح وشعير وذرة، وما بين المرقوق الطريّ والمستدير والملفوف والمستطيل، وما بين ألوان داكنة وفاتحة مشرقة مشرّبة بآثار النّار، يلمع بعضها ببياض اللّبن أو بالقشرة الصّفراء اللّامعة من مخفوق البيض أو حبات السّمسم في خطوطها ودوائرها الزخرفيّة التي يتحلّب لها الرّيق.

عفيفي مطر

كان سؤال الشّاعر النّاشئ، المهموم بولادة الكائنات من الظّلام الحيّ، يلتمع ويضيء كأنه شصّ الصّياد، وكان شصّ السّؤال يلتقط سمكة الجواب: أجل.. فقير أنا كهذا الشّحّاذ، وعليّ أن أجمع في مخلاة روحي وذاكرتي وعقلي أرغفة الكلام الجميل.. كسرة فهم ومعرفة من هنا، ولقمة حكمة وخيط موسيقا وجوهرة صورة من هناك، عبارة مضيئة المعنى من هنا، وحكمة عميقة المغزى من هناك.. أجل، أنا شحّاذ المعاني والكلمات والإيقاعات، وروحي وعقلي هما المخلاة التي سأحملها في كياني وأمضي لأطرق الأبواب وألملم رزقي من كلّ حصاد وشكل وطعم، وها هي الأبواب مفتوحة ومشرعة على من لا ينهرون سائلاً ولا يَدُعّون شحّاذًا، ينظرون ويلوّحون بإشارات الكرم العميم من صمت الكتب ومن الظّلام الحيّ بين أغلفة المجلّدات.

كان الشّحّاذ النّاشئ يدور بمخلاة روحه وعقله يلملم العطايا والهبات الكريمة من كنوز الأحياء والموتى الغابرين وما سبكوه من معادن الكلام الجميل، ويتعلّم من أصول الكيمياء السّاحرة صقل الجواهر وإزاحة التّراب عن شفافية الزّجاج وصفاء الذّهب والفضّة، وكلّما امتلأت مخلاة روحه وعقله بخلائط المعدن والخردة والعملات الصحيحة والزائفة، جلس في عزلته وصمته يدرّب نفسه، عامًا بعد عام، على تحويل الخردة والمعادن الرخيصة والعملات الزائفة إلى دراهم من ذهب الحكمة والخيال واللّغة، منتظرًا لحظة اكتمال زمن الامتلاء والكمون في الظلام الحيّ حتى يولد، تمامًا كما تولد الخليقة كلّها.

عبد المنعم أبو الفتوح لـ"زملاء الطب": هل يتضمّن ديوان علىّ قنديل قصائد غزل؟

ها هو عليّ قنديل، "شحّاذ الرؤية والعبارة"- عنوان الحكاية، الذي لم يزل ينتظر الولادة من الظلام بشوق الحياة الجديدة، وليس الشّاعر الميّت قبل أوان التفتّح، والذي كان ممكنًا تعليق النظريّات الثوريّة فوق جثّته الدّافئة، وليس هو أيضًا "شرارة خاطفة على قوس الحياة والموت"- عنوان مقدمة "مطر"، بل تجدّد وصيرورة وانتظار ومكابدة دائمة وترحال، وليس هو "الظّاهرة الخارقة للفهم والاستيعاب"، بل الخليقة كلّها في تشوّفها لبكارة الدّهشة ونور المعرفة ونصاعة الحقيقة.

"عليّ" هو الشّاعر الذي لم يكن. الذي يجب أن يكون. الآتي على الدوام. يقول في رسالة لـ"الشّهاوي"، 20 أغسطس 74: "هل يبررني أن زمني قصير، وأنني أستشعر النهاية آتية على مرأى النظر، فتجدني أضرب في الأرض مسرعًا مطاردًا، وتجد الكلام يتدافع معي كأنه يبحث عن منفذ، أو كأنّي في كلّ ما أفعل أودّ أن أحقّق بعضًا من حياتي قبل أن يأتي الموت، فأعتب عليه أن مهلاً، فإني لم أزل أعدّ للبداية".

وهو أيضًا الشّاعر دائم التحوّل. تقول قصيدة تركها "رهن الكتابة": "يومًا ما أصبح طائرًا كبيرًا، أبيض/ أبيض كصوت الملائكة/ في صدر السماء مكاني/ أنظر للأرض وأبكي/ كلّما طلع المساء/ رآني النّاس جميعًا/ أبيض كالزّمن الذي مضى ولن يرجع/ أبكي/ عيونهم تتعلق بي أكثر/ وأظلّ أنظر إليهم كلّ مساء وأبكي/ إلى أن يتعلّموا البكاء جميعًا/ غامض على كلّ الناس/ غريب في كلّ اللّغات/ نابت وحدي من صحراء الفاجعة/ متمدّدة فروعي في سجون الغربة/ ومنافي الجنون".

وهو وطن الإنسانيّة الكامل والغناء الجماعيّ وإعلان وراثة لكلّ المواهب القادمة. تقول مقدّمة "الكائنات": "ولست هنا أقدّم عليّ قنديل شاعرًا مكتملاً قد قال كلمته الأخيرة ورحل، بل أقدّمه قيمة مكتملة جمعت أطرافها من شموليّة حياته وموته. أقدّمه قيمة شعريّة متحوّلة ومقتحمة، تعلن البدء وتكرّسه واحدًا من طلائع الذين لا يخافون التّجريب، ويتنكرون السّهل والشّائع والممسوخ، وتضيء هذه القيمة الشّعريّة مسار اكتمالها في النهاية المفتوحة على الاحتمال وتاريخ إنجازها المتحرّك في المستقبل، وهي إعلان للورثة من أصحاب الموهبة الشّابّة أن يجعلوها- بوضع اليد، وجودًا وموتًا- مساحة يبدأون منها مملكتهم وغناءهم الجماعيّ الذي، إذ يبدعونه، وطنًا ويمنحون الآخرين حق المواطنة الإنسانيّة الحقّة".

صدر "كائنات عليّ قنديل الطالعة" باكتتاب عام شارك فيه الرّفاق جميعًا دون استثناء بقروشهم القليلة: شعراء وفنّانون وطلّاب، وكان أمين اللّجنة الثّقافيّة باتحاد طلّاب جامعة القاهرة في ذلك الوقت هو عبد المنعم أبو الفتوح، الذي يسبق "عليًّا" في كليّة الطبّ بسنة واحدة، وكان التيّار الإسلاميّ لم يصعد بعد إلى السّطح. وعندما توجّه زملاؤه للحصول على دعم الاتحاد لمشروع الدّيوان، سألهم "أبو الفتوح": "وهل يتضمّن هذا الدّيوان قصائد غزل؟". وكان هذا التساؤل، بمعني ما، مؤشرًا على بداية صعود التيّار الذي سيلوّن الحياة كلّها في النّصف الثّاني من السّبعينات فصاعدًا.