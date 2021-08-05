عاجل.. ارتفاع عدد سكان مصر إلى 102 مليون و160 ألفا و66 نسمة

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر في مصر، اليوم الخميس، بارتفاعه إلى 102 مليون و166 ألفا و66 نسمة.

أعداد سكان المحافظات.. القاهرة في المركز الأول وشمال سيناء قبل الأخير

وكشفت الساعة السكانية عن أعداد سكان المحافظات التي جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 10ملايين و53 ألفا و13 نسمة في المركز الأول من حيث عدد السكان.

- الجيزة 9 ملايين و264 الفا و 224، احتلت المرتبة الثانية في معدل الزيادة السكانية.

- بلغ عدد السكان في محافظة الشرقية لنحو 7 ملايين و696 ألفا و611 نسمة محتلة المركز الثالث.

- ارتفع عدد سكان محافظة الغربية إلى المركز العاشر في معدل الزيادة السكانية في مصر.

- وصل عدد السكان في محافظة الدقهلية إلى 6 ملايين و898 ألفا و119 نسمة في المركز الخامس من بين محافظات مصر في عدد السكان.

- وصل عدد السكان في محافظة البحيرة لنحو 6 ملايين و685 ألفا و564 نسمة في المركز السادس.

- وصل عدد السكان في محافظة المنيا إلى 6 ملايين و73 ألفا و935 نسمة في المركز السابع.

- وصل عدد السكان في محافظة القليوبية إلى 5 ملايين و989 ألفا و844 نسمة، في المركز الثامن.

- وصل عدد السكان في محافظة الإسكندرية إلى 5 ملايين و446 ألفا و577 نسمة في المركز التاسع.

- وصل عدد السكان في محافظة الغربية لنحو 5 ملايين و316 ألفا و193 نسمة في المركز العاشر.

- بلغ عدد سكان شمال سيناء 450 ألفا و528 محتلة المركز قبل الأخير .

جدير بالذكر أن معدل الزيادة السكانية، شهد زيادة قدرها مليونين و166 ألفا و66 نسمة خلال عام ميلادي و5 أشهر و24 يوما، أي ما يعادل 539 يوما، ما يؤكد أنّ الزيادة ما زالت غولا يهدد الاقتصاد القومي والأمن الغذائي المصري.