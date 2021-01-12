الساعة السكانية: مليون و400 ألف مولود استقبلتهم مصر في 11 شهرا

كشفت الساعة السكانية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن جميع محافظات الجمهورية استقبلت خلال 11 شهرا ، وتحديدا منذ 12 فبراير 2020 حتى العاشرة مساء أمس الاثنين 11 يناير 2021، حوالي مليون و418 ألفا و749 مولودا خلال هذه الفترة.

9.9 مليون عدد سكان القاهرة و9.1 مليون في الجيزة و7.5 للشرقية

وأوضحت مؤشرات الساعة السكانية، أن إجمالي عدد سكان مصر حتى الساعة الثامنة و24 دقيقة أمس الاثنين، سجل نحو 101 مليون و418 ألفا و749 نسمة في 27 محافظة بمحافظات الجمهورية .

وجاءت محافظة القاهرة، كالعادة في المركز الأول من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 9 ملايين و941 ألفا و814 نسمة، ثم الجيزة في المركز الثاني وعدد سكانها 9 ملايين و98 ألفا و204 نسمة، وفي المركز الثالث حلت محافظة الشرقية ، وعدد سكانها 7 ملايين و555 ألفا و767 نسمة.

وأكدت الساعة السكانية أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الرابع وعدد سكانها 6 ملايين و797 ألفا و120 نسمة، وفي المركز الخامس جاءت محافظة البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6 ملايين و549 ألفا و874 نسمة، وجاءت محافظة المنيا في المركز السادس وعدد سكانها 5 ملايين و909 آلاف و879 نسمة، وجاءت محافظة القليوبية في المركز السابع، وعدد سكانها 5 ملايين و893 ألفا و947 نسمة.

وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، وعدد سكانها 5 ملايين و379 ألفا و488 نسمة، ثم محافظة الغربية في المركز التاسع محافظة الغربية وعدد سكانها، 5 ملايين و237 ألفا و753 نسمة، ثم محافظة أسيوط في المركز العاشر وعدد سكانها، 4 ملايين و722 ألفا و310 نسمات.

شمال وجنوب سيناء الأقل في عدد السكان

بينما احتلت محافظتا شمال وجنوب سيناء المركزين قبل الأخير، والأخير من بين محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد سكان شمال سيناء، 450 ألفا و528 نسمة، وجنوب سيناء 180 ألف و761 نسمة.