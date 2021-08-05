مصدر: طرح سجائر التبغ المُسخن «أيقوس» رسميا في مصر

طرحت شركة «فيليب موريس مصر» رسميا، منتج التبغ المسخن الخاص بها في السوق المصرية اليوم، ويتداول تحت اسم «أيقوس».

وقال مسؤول بارز بالشركة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الشركة، التي تعد صاحبة الحصة الأكبر في سوق السجائر الأجنبية بمصر، طرحت اليوم سجائرها الجديدة بسعر 37 جنيها للعلبة الواحدة، بينما سيكون سعر جهاز التسخين المستخدم بـ1300 جنيها.

وقال المسؤول، إن الشركة قررت الطرح في ظل استراتيجية التحول نحو التدخين غير التقليدي، والتحول نحو منتجات خالية من الدخان.

ويأتي طرح «أيقوس» بعد نحو 6 أشهر من طرح شركة «بريتش أمريكان توباكو» أول منتج تبغ مسخن في مصر، تحت اسم «جلو»، وهو الطرح الذي جاء بعد مفاوضات طويلة بين الشركات ووزارة الصحة، حول الصور التحذيرية المطبوعة على علب السجائر الجديدة.

أزمة الصورة التحذيرية على علب السجائر مستمرة

وقبل الطرح الأول في يناير، رفضت وزارة الصحة طرح أي علبة من المنتج الجديد دون احتواء العلبة على الصورة التحذيرية بجانب العبارات التقليدية، المستخدمة في التحذير، وطرحت بالفعل شركة «بريتش أمريكان» منتجها بعد الالتزام باشتراطات الصحة.

وحصلت «الوطن» على قرار من وزارة الصحة، تعلن فيه اشتراطات جديدة بشأن التحذير الكتابي على علب سجائر التبغ المسخن، حيث نص القرار الذي أصدرته الوزارة في 15 يوليو الماضي، على الاكتفاء بعبارة تحذيرية دون الصورة، بعنوان «احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة»، وهو القرار الذي أتاح الفرصة لطرح علب منتج «أيقوس» دون صورة تحذيرية.

وتتجه شركات السجائر العالمية، إلى منتجات التبغ المسخن، باعتبارها البديل للسجائر التقليدية، وتقول الشركة إن هذه المنتجات «قد تكون أقل ضررا من السجائر التقليدية بنسبة 95%»، وتختلف آلية عمل السجائر الجديدة، حيث تعتمد على تسخين التبغ بدلا احتراقه.

ويستهلك المصريون نحو 80 مليار سيجارة سنويا، وتعد الشركة الشرقية للدخان المنتج الأكبر في السوق، بينما تعتبر «فيليب موريس» صاحبة الحصة الأكبر في سوق السجائر الأجنبية.