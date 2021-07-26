حقيقة وقف إنتاج سجائر «مارلبورو».. السر في «التبغ المسخن»

أعلنت شركة فيليب موريس العالمية الاتجاه نحو وقف إنتاج سجائر مارلبورو الشهيرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن القرار المزمع تطبيقه في الأجل البعيد لا يتعلق حتى الآن بالأسواق المصرية، إلا أنه يأتي في سياق استراتيجية تتبناها الشركة الكبرى للتحول التدريجي إلى نوع جديد من السجائر يختلف عن التدخين التقليدي، ويعزز من منتجات التبغ المسخن.

الشركة ستتوقف عن إنتاج السجائر الشهيرة في إطار استراتيجية طويلة الأجل

وبحسب تقارير نقلتها صحف بريطانية منها «ديلي ميل» و«تليجراف» فإن الشركة ستتوقف عن بيع السجائر في المملكة المتحدة خلال عقد من الزمن، ونقلت الصحف عن الرئيس التنفيذي للشركة ياتسيك أولتشاك قوله: «إن تلك الخطوة تعد جزءا من هدف الشركة لتصبح خالية من التدخين، وسعيا لإنهاء استخدام السجائر التقليدية».

ولا يحمل إعلان «فيليب موريس» جديدا، حيث صرحت الشركة العالمية في أكثر من مناسبة اعتزامها التحول عن السجائر التقليدية، وقالت في بيان سابق إنها تسعى للاستمرار في تحقيق هدفها المتمثل في توفير مستقبل خالٍ من الدخان، بما في ذلك تحويل أكثر من 40 مليون مدخن بالغ إلى منتجاتها الخالية من الدخان بحلول عام 2025.

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وأكدت الشركة في أحد تقاريرها المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة أنها تسعى لتمثيل المنتجات الخالية من الدخان لأكثر من 50٪؜ من إجمالي الإيرادات الصافية للشركة، كما تستهدف الشركة أن تكون منتجاتها الخالية من الدخان متاحة في 100 سوق، وألا تقل الإيرادات الصافية السنوية الآتية من منتجات تجاوز النيكوتين عن مليار دولار.

وتعتزم شركة «فيليب موريس» طرح سجائرها من منتج التبغ المُسخن الذي يحمل اسم «آيكوس» خلال فترة قريبة، وقامت بالفعل بإدخال شحنات من المُنتج قبل أسابيع، لكنها لم تعلن الموعد الرسمي للطرح في الأسواق بعد.

ولم تقتصر تحركات الشركة على التبغ فحسب، حيث تتجه لتعزيز منتجات أخرى بديلة عن السجائر، ومنها لبان النيكوتين، وقالت الشركة في وقت سابق إنها استحوذت على شركة «فيرتين فارما»، وهي شركة رائدة في تطوير وتصنيع الأدوية المعتمدة على أنظمة توصيل الدواء عبر الفم أو داخل الفم، بقيمة تبلغ 820 مليون دولار، وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة وقتها فإن الاستحواذ يعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل خال من الدخان.