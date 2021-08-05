الداخلية الروسية: 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد

أفادت وزارة الداخلية الروسية، بأن هناك أكثر من 700 ألف مهاجر غير شرعي من بلدان رابطة الدول المستقلة (بلدان الاتحاد السوفيتي السابق) متواجدون حاليا في الأراضي الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونُشر على موقعها، اليوم الخميس: لا يستعجل العديد من المواطنين الأجانب أن يأتوا إلى وزارة الداخلية.

وحتى اليوم، لا يزال أكثر من 700 ألف شخص من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة متواجدون بروسيا في الخفاء، وذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة نوفوستي الروسية.

وجرى في وزارة الداخلية الروسية عبر الإنترنت لقاء النائب الأول لوزير الداخلية الروسي جنرال الشرطة، ألكسندر غوروفوي، مع سفراء الدول الأجنبية.

وشارك فيه ممثلون من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأوكرانيا.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد طالبت بلدان رابطة الدول المستقلة في وقت سابق هذا العام باستعادة رعاياها المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في روسيا حاليا.