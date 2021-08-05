مقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات ثأرية بأسيوط

قتل شخص إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلافات ثأرية قديمة بمنطقة النزلة المستجدة، التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بالنزلة المستجدة بالبندر دائرة المركز، ووقوع قتيل.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلتي «حجازي» و«إمام» بسبب ثأر قديم.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل حجازي عبد الحفيظ محمد سيد، 22 سنة، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى الساحل المركزي تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.