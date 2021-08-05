نقيب المهندسين ينعى حسب الله الكفراوي: أول من فكر في بناء مجتمعات عمرانية

نعى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، ببالغ الحزن والأسى، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، واصفا إياه بالوطني الشريف.

وقال هاني ضاحي، في بيان نعيه لحسب الله الكفراوي، إن الراحل «صاحب السجل الناصع والأيادي البيضاء وأول مَنْ فكَّر في بناء مجتمعات عمرانية جديدة لمصر».

وأضاف نقيب المهندسين، عن الراحل، أنه «قيمة هندسية وطنية نادرة.. طاهر اليد عفيف اللسان حقَّق الكثير لمصر وبإنكار ذات وحب لهذا الوطن».

كما أشار ضاحي، إلى أن وزير الإسكان ونقيب المهندسين الأسبق «رحل عن عالمنا بعد أن ترك أثرًا كبيرًا محترمًا في مجال الإسكان والعمل الهندسي بنقابة المهندسين ومصر» بحسب تعبيره.

واختتم نقيب المهندسين نعيه بقوله: «رحم الله فقيد الوطن وأسكنه فسيح جناته مع خالص العزاء للمجتمع الهندسي وأسرته الكريمة».