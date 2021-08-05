شيخ الأزهر ناعيا حسب الله الكفراوي: كان رجلًا وطنيًّا مخلصًا

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة، في وفاة المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الخميس، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وذكر شيخ الأزهر للفقيد الراحل، أنه «كان رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يألُ جهدًا في خدمة وطنه، وقد عمل بإخلاص وتفان واجتهاد من أجل نهضة مصر ورفعتها».

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجموع الشعب المصري، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ} .

كما نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق.

وقال الأزهري: «أتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن ينزله منازل الأبرار، وأن يشفع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».

وثمن الأزهري، دور الفقيد، كأحد المخططين المعماريين في مصر خلال القرن الماضي، حيث شغل عدة مناصب مهمة بنجاح كبير، كما كان أول من وضع نواة المدن الجديدة وتقسيمها.