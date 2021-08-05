الخارجية الأمريكية: على إيران العودة للمفاوضات بشكل عاجل
الفرصة لن تستمر إلى الأبد
كتب:
خالد عبد الرسول
08:43 م | الخميس 05 أغسطس 2021
وزارة الخارجية الأمريكية دعت إيران للعودة للمفاوضات بشكل عاجل
حثت الخارجية الأمريكية، إيران، على العودة إلى المفاوضات بشكل عاجل، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفرصة لتحقيق عودة متبادلة للمفاوضات لن تستمر إلى الأبد، حسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، غاني جانتس، استعداد بلاده لتوجيه ضربة عسكرية مباشرة إلى إيران، وهو الإعلان الذي أعقبته الخارجية الإيرانية بتحذير إسرائيل من أنها سترد على أي حماقة بشكل حازم.