«البريد»: نقدم خدمة جديدة تتيح فرصة استثمار آمنة وجيدة

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة وقعت اتفاقًا مع شركة «NI-capital» التي تعمل في مجال الخدمات المالية، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمر الصغير، ليجد فرصة استثمار آمنة وجيدة، بعد الادخار، من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار.

وأضاف «فاروق»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أنه وفقا للبروتوكول سيجري إنشاء شركة للترويج للاستثمار في صناديق الاستثمار المالية، التي يصل حجم التداول فيها إلى حوالي 60 مليار جنيه.

وتابع رئيس الهيئة القومية للبريد، أن فروع البريد ستقدم خدمات الاكتتاب في هذه الصناديق، وتقديم بيانات متكاملة للعملاء عن استثماراتهم.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدوا توقيع الشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب على الانضمام إلى اتفاقية تقديم الخدمات الموقعة سلفًا بين شركة «إن آي كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية والهيئة القومية للبريد، وذلك في حفل توقيع خاص عقد بمقر وزارة التخطيط بحضور رؤساء الشركات والهيئات المعنية.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إتاحة المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لجميع الأفراد، ما من شأنه تسهيل الوصول للفئات التي يصعب على مديرين الاستثمار الوصول إليهم من خلال فروع هيئة البريد المصري المختلفة والتي تغطي كامل القطر المصري، كما ستعمل الشراكة على تحسين مناخ الاستثمار في السوق المصري عن طريق إتاحة الأدوات المالية الاستثمارية المختلفة لكل فئات المجتمع ما يحقق الشمول المالي ويدعم سوق المال في مصر من خلال صناديق الاستثمار المختلفة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال الفعالية، إن الشركاء في هذا البروتوكول سيعملون علي زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى الأفراد مما من شأنه رفع معدلات الاستثمار في المنتجات المالية المختلفة المتاحة في سوق المال المصري وتعزيز النمو الاقتصادي.