«البريد» تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكاريا جديدا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، بهدف المشاركة في نشر أهمية التصدي لجريمة الإتجار في البشر.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الاتجار بالأشخاص يعد جريمة خطيرة وانتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءً في بلدانهم أو خارجها لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري يستهدف المشاركة في نشر الوعي ولفت الانتباه إلي الأضرار التي تقع جراء الاتجار في الأشخاص.

وأضاف فاروق: أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث.

يذكر أن مقاس الطابع الجديد «4 سنتيمترات في 5»، ومؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية الـQR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.

وأصدرت الهيئة القومية للبريد، أيضا طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو»، حيث أفاد فاروق، بأن مشاركة مصر فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو تعد الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين إلي 134 لاعباً ولاعبة لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الرياضي الهام.

وتابع: «أن البريد المصري يحرص دائماً علي المشاركة في توثيق المناسبات والأحداث الهامة وذلك من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن».

يشار إلى أن مقاس الطابع «4 سنتيمترات فى 5»، ومؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية الـQR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.