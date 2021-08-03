الأحد المقبل.. طرح كراسة شروط وحدات «سكن لكل المصريين 2» بمكاتب البريد

يبدأ حجز شقق مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت، الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة).

وسيجري طرح كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2، بمكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافظات المطروحة بها الوحدات السكنية.

يبلغ سعر كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2021، 125 جنيها، لمحدودي الدخل، 150 جنيها لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، وسداد نسبة مقدم جدية الحجز 15%، لمتوسطي الدخل، و10% لمحدودي الدخل، وذلك وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وعقب الانتهاء من شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، يجري حجز الوحدات السكنية، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2» إلكترونيا، عبر الموقع الرسمى الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

وتتراوح مساحة الشقق المطروحة، ضمن المبادرة للمواطنين محدودي الدخل، فتتراوح ما بين 75 م2، و90 م2، بالإضافة إلى طرح وحدات أخرى، ضمن نفس الإعلان، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط، بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبأسعار تتراوح ما بين 640 و900 ألف جنيه.

أما مساحات الشقق لمتوسطي الدخل، فستكون 100م2 و120 م2.

جدير بالذكر أن طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، يأتي استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، التي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، عقب إعلانها نهاية العام الماضى، وضمت المرحلة الأولى من المبادرة طرح 125 ألف وحدة سكنية، لمحدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد كبير من المدن الجديدة.