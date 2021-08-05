«التعليم» توجه رسالة لأولياء الأمور بشأن النظام الجديد

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الشخص الذكي هو من يجيب على السؤال بينما الشخص الذي يمتلك استعداد الابتكار والابداع هو الذي يطرح السؤال وهو ما يجب أن يجرى في العملية التعليمية بالنسبة للطلاب.

وحث «حجازي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ب«فيسبوك»، أولياء الأمور على ضرورة تشجيع الطلاب على طرح الأسئلة حتى تنمو لديهم استعدادات الابتكار والإبداع.

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط عقد امتحانات الدور الثاني للمواد التي تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل وطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2021/2020، موضحًا أن الامتحانات تعقد لجميع صفوف النقل خلال شهر أغسطس 2021 وتتولى الإدارات التعليمية إعداد جداولها، وتعتمد نتائجها من مدير الإدارة التعليمية.

وشدد «شوقي» في بيان له، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة تقييم الطلاب في الامتحانات طبقًا لمحتوى المقرر الدراسي الذي جرى أداء الامتحان به سلفًا، عن طريق اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بواقع 15 سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة.

«شوقي»: امتحانات الدور الثاني تعقد بمعرفة المدرسة و3 مواد في اليوم الواحد

وتابع وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل تعقد بمعرفة المدرسة، بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن 3 مواد في اليوم الواحد طبقًا للجدول المعد بمعرفة المديرية، وتعتمد النتائج من المحافظ، وتكون الامتحانات في المقرر الدراسي للفصل الدراسي الثاني وطبقًا لما جرى اتباعه في امتحان الدور الأول.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه بالنسبة لامتحانات الدور الثاني للمواد التي لا تضاف للمجموع ومواد الهوية القومية يطبق ما ورد في الكتاب الدوري رقم 11 بتاريخ 2021/5/5.