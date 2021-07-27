يبحث الكثيرين من أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية في التخصصات كافة، على موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للاطلاع على النتيجة، حيث سيتم نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط، بعد أن اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، نتيجة الدبلومات الفنية، كما هنأ الأوائل متمنيا لهم التوفيق، ووصل إجمالي الطلاب الحاضرين 776 ألفا و20 طالبا، منهم 18 ألفا و110 نظام السنوات الخمس، و757 ألفا و541 طالبا نظام السنوات الثلاث، و369 طالبا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأشارت وزارة التربية والتعليم التعليم، في بيان عاجل عنها، إلى أنّ موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2021، ستعلن النتيجة على هذا الرابط، حتى يتمكن جموع الطلاب من الدخول والحصول على النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أنّ نسبة نظام الدبلومات الفنية في المدارس نظام الـ3 سنوات، كما يلي:

- التعليم الفني الثانوي التجاري 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضي.

- التعليم الفني الثانوي الفندقي 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضي.

- التعليم الفني الثانوي الزراعي 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضي.

- التعليم الفني الثانوي الصناعي 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضي.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2021 إعلان النتيجة خلال ساعات

ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021، سارت بصورة منتظمة وطبيعية، ولم ترصد غرفة العمليات المركزية أي تجاوزات أثناء الامتحانات العلمية والمعملية والتحريرية، مؤكدا أنّ جائحة فيروس كورونا، لم تؤثر على سير الامتحانات، وأنّ الوزارة نجحت في حضور نحو 760 ألف طالب وطالبة، داخل اللجان الامتحانية، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2021: الامتحانات سارت بصورة منتظمة

وأضاف شوقي لـ«الوطن»، أنّ موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سيشهد من خلال هذا الرابط، إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، كما سيتم نشرها بالمدارس الفنية صباح غد الأربعاء، مؤكدا أنّ الوزارة نجحت في تسيير الامتحانات رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا.