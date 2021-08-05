سفير روسيا يوضح حقيقة انحياز بلاده لإثيوبيا ضد مصر: تفسير خاطئ

قال السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بورسينكو، إنّه اطلع على بعض المقالات ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بأن روسيا قد انحازت إلى الموقف الإثيوبي أثناء مناقشة السد الإثيوبي في مجلس الأمن، مؤكدا «للأسف هذه التعليقات في مجملها كانت تستند على تفسير خاطئ للكلمة الروسية في المجلس».

وأضاف «بورسينكو»، خلال حوار ببرنامج «رأي عام»، المذاع على شاشة قناة ten، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الخميس، أن روسيا لها موقف يتميز عن الأغلبية العظمى لأعضاء مجلس الأمن، ومن الصعب جدا لمجلس الأمن مناقشة الموضوعات الخاصة بالماء واتخاذ قرارات في هذا الأمر، لكن روسيا تتفهم جيدا أن موضوع النيل وحجم الموارد المائية من النيل التي تتحصل عليها مصر مسألة حياة للشعب المصري.

وتابع: «روسيا تتفهم وتعي جيدا بأن كمية المياه التي تأتي من النيل هي مسألة حياة أو موت لـ102 مليون نسمة، لأن الحديث هنا يدور ليس فقط حول وجود مجموعات من البشر، لكن حول ممارسة الزراعة وتطوير الصناعة، وروسيا تتفهم هذا جيدا، ولذلك فلا شك أن روسيا لم تنحاز للجانب الإثيوبي في هذا الأمر وموقفنا متوازن».

وواصل: «روسيا ومصر وإثيوبيا شركاء، بالرغم من أن مصر من الناحية التاريخية على مدار مئات السنوات كانت أقرب إلى بلدنا، وفي الستينيات كان هناك أول قنصل روسي في مصر، ومن القرن الـ19 كانت هناك علاقات بين مصر وروسيا، ونحن ننطلق من أن مصر هي بالنسبة لنا شريك قريب وصديق».