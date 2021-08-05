السفير الروسي: مصر لم توقف التعاون مع موسكو في محطة الضبعة.. أخبار مفبركة

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن العلاقات بين القاهرة وموسكو ليست فاترة، وإنما تتطور بشكل مكثف، ونحن نرى أن بعض القوى تحاول عرقلة هذا التطور، وعلى سبيل المثال بعد جلسة مجلس الأمن ظهرت الكثير من المنشورات في المطبوعات العربية التي تصدر في المملكة المتحدة، تقيّم روسيا بشكل سلبي، وقالت هذه المطبوعات إن مصر تخلت عن التعاون مع روسيا في مشروع محطة الضبعة النووية، وهذه أخبار مفبركة، وكذب وادعاء.

وأضاف «بوريسينكو»، في حواره لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN»، اليوم الخميس: «نحن نعرف أن المملكة المتحدة يوجد بها ممثلو جماعة الإخوان الإرهابية وهي جماعة محظورة في مصر وروسيا على حد سواء، ونحن نفهم أن بعض القوى تحاول زرع الخلاف بين البلدين، وربما من يفعل ذلك قوى متطرفة أو دول أخرى، ونحن نرى ذلك، ونأمل أن يتفهم المصريون هذا الأمر أيضًا».

وشدد السفير الروسي: «كلمة مندوب روسيا في مجلس الأمن لم تكن غاضبة ضد مصر، وهو قال إنه يجب تجنب استخدام القوة، وهذه الكلمات لها معنى عام، ولا تعني موقفًا محددًا تجاه مصر، ولم تكن هناك كلمات محددة أنها موجهة ضد القاهرة، ونحن نتفهم مشاعر المصريين ونحن ننطلق من أن هذا الحل يجب أن يأتي على طاولة المفاوضات».

ولفت إلى أنهم يقدرون أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر، موضحًا: «الظروف المناخية في مصر وروسيا تختلف ولكن روسيا دولة كبيرة ولديها عدد كبير من المناطق الجافة ولذلك نتفهم أهمية ري هذه المناطق والحصول على موارد مائية، والآن يوجد موقف صعب في شبه جزيرة القرم الروسية، ونحن نتفهم أن النيل هو المصدر الوحيد للمياه العذبة في مصر التي يبلغ عدد سكانها 102 مليون نسمة، وعددها يزيد بشكل مستمر».