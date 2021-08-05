سفير روسيا: وزير الكهرباء المصري شهد تدشين أول معدة نووية لمحطة الضبعة

قال السفير الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إنه وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بلقاء المدير العام لوكالة شركة «روس أتوم» للطاقة الذرية، وتم خلال المقابلة اعتماد خطة إنشاء المحطة النووية في الضبعة، «الآن كل هذه الأعمال تتم وفق الخطة المرسومة والجدول الزمني».

وأضاف «بوريسينكو»، خلال استضافته في برنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «ten»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن بلاده سعيدة بزيارة وزير الكهرباء والطاقة المصري، الدكتور محمد شاكر، منذ عدة أيام، وتم خلال الزيارة الأخيرة تدشين أول معدة نووية للمحطة النووية المصرية في الضبعة.

وأوضح أن هذا المشروع يتطور وينمو وفقا للجدول الزمني، نافيا كافة المزاعم الواردة من قبل المملكة المتحدة بأن هذا المشروع لن يتم تنفيذه، «ليس فقط وزير الكهرباء المصري من زار موسكو خلال الفترة الماضية، ولكن يوم 24 يونيو كان هناك جلسة للجنة الحكومية الروسية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني، وترأسها وزيرا التجارة والصناعة من الدولتين».

وأكد السفير، أن تلك اللجنة وضعت الخطط المستقبلية من أجل زيادة التعاون في عدد كبير من الموضوعات، وفي شهر يوليو كان هناك زيارة لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم في تلك الزيارة التوقيع بالأحرف الأولى مع زملائه الروس، لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، ونأمل أن يتم توقيع ذلك البروتوكول بشكل نهائي قبل نهاية العام.