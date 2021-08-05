مصري حاصل على لقب سفير التمريض على مستوى العالم: نحتاج لدعم

قال صلاح محمد صلاح، الحاصل على لقب سفير التمريض على مستوى العالم، إنه حصل على هذا اللقب من إحدى الجامعات الدولية في إندونيسيا، بسبب بعض إنجازاته المحلية والدولية، موضحًا أنه أول مصري يحصل على هذا اللقب على مستوى العالم، مشددًا على أن منظومة التمريض في مصر في حاجة إلى دعم كبير.

وأضاف محمد خلال لقاء عبر تطبيق «ZOOM»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «سبق لي التكريم خارج مصر، ومثلت مصر في بعض الدول الأجنبية حتى أتحدث عن التمريض المصري، لأن دور التمريض في مصر مهمش، كما أن الدراما المصرية لا تهتم بأهمية دور التمريض المصري».

وتابع: «كان لي مداخلة مع أحد مسؤولي حكومة بيل كلينتون، وقالت لي كنا نقف أمام المستشفيات ونصفق للتمريض وننحني له احتراما على الدور الذي يؤديه»، مردفًا أن هذا الأمر لا يحدث في مصر، على عكس ما يحدث في الخارج من اهتمام كبير بالتمريض.

ولفت إلى أنه أطلق مبادرة «استثمار طاقات شباب التمريض في بناء الدول»، إذ أن هناك كوادر تطلق أنشطة تمريض كبيرة جدا، ولم تستعن الدولة بأحد شبابها من التمريض لتطوير القطاع الصحي، فمثلا هناك وزراء صحة حول العالم كانوا ممرضين مثل وزيرة الصحة السودانية السابقة التي أصبحت وزيرة للتعليم العالم، وهي خريجة جامعة الإسكندرية.