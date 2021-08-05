غزل من نوع خاص بين ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري

أثارت الفنانة ياسمين رئيس، وزوجها المخرج هادي الباجوري، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تغزلت في قدمه.

ونشر المخرج هادي الباجوري، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لقدمه، دون أي تعليق، لتدخل زوجته وتتغزل فيها مُعلقة عليها بقولها: «إيه الرجلين الحلوة دي».

ياسمين رئيس، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، الذي تجاوزت إيراداته الـ33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها «بلاش تبوسني»، كما جسّدت شخصية «أم كلثوم» في فيلمها العالمي «البحث عن أم كلثوم».

وبجانب بطولتها في فيلم «شيخ جاكسون» و«هيبتا المحاضرة الأخيرة»، الذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في «صنع في مصر»، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم «فتاة المصنع».

وقدمت ياسمين رئيس، عددًا من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثها مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند محركات البحث العالمي «جوجل» وموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل «أنا شهيرة أنا الخائن»، «طرف ثالث» و«عرض خاص»، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها «قمر 14» و«جارة القمر».

هادي الباجوري يتعاون مع شريهان في كوكو شانيل

وعُرض مؤخرًا للمخرج مسرحية «كوكو شانيل»، التي شهدت عودة الفنانة شريهان إلى الساحة الفنية بعد سنوات طويلة من الغياب.

وتتناول قصة المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، التي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، حيث ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

والعرض المسرحي «كوكو شانيل»، يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومن إنتاج شركة «العدل جروب».