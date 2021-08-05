سفير موسكو بالقاهرة يوضح كواليس عودة السياحة الروسية لمصر

قال السفير الروسي في مصر، جيورجي بوريسينكو، إن يوم 23 أبريل شهدت مكالمة هاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت بمثابة حل لأزمة توقف حركة الطيران بين البلدين، حيث شهدت المكالمة الحديث عن استئناف حركة الطيران بين البلدين.

وأضاف «بوريسينكو» خلال استضافته في برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «ten» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن هناك رحلات منتظمة بين موسكو والقاهرة، خلال الفترة الراهنة، تصل لطائرتين يوميا، وخلال الأشهر الأخيرة كانت هناك رحلات من عدد آخر من المدن الروسية، واتفق الرئيسان على استئناف حركة الطيران بين موسكو والغردقة وشرم الشيخ.

وأوضح أنه وبسبب وجود جائحة كورونا، كان لزاما على الحكومة الروسية التأكد من كون مصر اتخذت كافة الإجراءات من أجل تقليل فرص العدوى، وتم التأكد من ذلك، واتخذنا قرارا باستئناف الطيران المباشر بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ بداية 9 أغسطس.

وأكد أنه وخلال توقف حركة الطيران ما بين روسيا ومصر، وصل إلى مصر الكثير من الوفود الروسية لزيارة المطارات المصرية، ورأوا بأعينهم منظومات السلامة في تلك المطارات، وقيّم الخبراء الروس بشكٍل عالٍ الإجراءات التي تم اتخاذها من الشركاء المصريين، حيث إن منظومة الأمان والسلامة في المطارات المصرية تحصلت على دفعة كبيرة، «نأمل ألا يكون هناك أية أعطال أو مشكلات كما حدث في عام 2015، وكانت أمرا حساسا ومؤلما بالنسبة لروسيا».