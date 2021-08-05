السفير الروسي: بدأنا توريد «سبوتينك-V» لمصر.. والقاهرة ستصدره لإفريقيا

أعلن السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، أن بلاده بدأت في توريد لقاح «سبوتنيك - V» إلى مصر، بعد الاتفاق على توريد ملايين الجرعات إلى القاهرة.

وقال «بوريسينكو»، في حواره لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على فضائية «TeN»، اليوم الخميس: «مصر في شهر فبراير 2021 سجلت اللقاح الروسي (سبوتنيك - V) ومنذ هذا الوقت يمكن استخدامه بشكل قانوني في مصر، وتوصلنا إلى اتفاق لتوريد 20 مليون جرعة من هذا اللقاح إلى مصر، وبدأ التوريد ووصلت بالفعل مئات الآلاف من الجرعات، وموسكو وردت عددًا من الشحنات من اللقاح الروسي إلى القوات المسلحة المصرية، والرياضيين المصريين عبر وزارة الرياضة الروسية، إضافة إلى الاتفاق مع شركة دواء كبيرة مصرية لإنتاج اللقاح في مصر».

وتابع السفير الروسي: «الآن ننقل التكنولوجيا إلى مصر، وإنتاج اللقاح في مصر يعتمد على قدرات الشركة، ولكني أعتقد أن هناك خططًا لإنتاج 40 مليون جرعة في العام لتوفير احتياجات المصريين وتصدير اللقاح من مصر إلى الدول الإفريقية، ولذلك نعتقد أن الجائحة شر كبير، ولكنها في نفس الوقت فتحت مجالات جديدة من التعاون بين دول العالم في مجال الصحة، وروسيا مستعدة للتعاون في هذا المجال وغيرها من المجالات لأن روسيا تعتبر مصر شريكها القريب وصديقها».

وحلّ السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، ضيفًا على برنامج رأي عام، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN» الفضائية، اليوم الخميس، حيث تناول العديد من الملفات بين البلدين.

وأعلن السفير الروسي لدى القاهرة، رغبة بلاده في الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أسسته مصر في يناير عام 2019، ويقع مقره الرئيس في القاهرة، ويهدف إلى إنشاء سوق غاز إقليمي في منطقة شرق المتوسط، وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء.