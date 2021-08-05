تجديد حبس مهندس زراعي حاول قتل زوجته بشبرا وإحالته لمحاكمة عاجلة

أمرت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، باستمرار حبس «م»، 36 سنة، مهندس زراعي، لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته «ف»، مدرسة، بشبرا الخيمة، بطعنها 6 طعنات نافذة، 4 منها بالبطن، و2 بالظهر، حبسًا مطلقًا حتى جلسة 5 سبتمبر المقبل، لبيان الحالة الصحية النهائية للمجني عليها، والمرافعة الختامية للدفاع.

وترجع الواقعة إلى أن المتهم والمجني عليها تزوجا منذ فترة، وأنجبا طفلًا، إلا أن المتهم كان ينفق أمواله على أمور لا علاقة لها بالمنزل، كما كان يستولي على راتبها ولا يعطيها منه إلا القليل، وتطور الأمر إلى التطاول بالأيدي على المجني عليها، إلى أن انتهى بها الأمر لطلب الطلاق بالمعروف، لكن المتهم لم يرضخ لمطلبها.

وانتقلت المجني عليها وطفلها إلى منزل والدها الذي كان مغلقًا بعد وفاة والده وأسفل شقة شقيقتها المتزوجة بنفس العقار ومكثت بها فترة، إلى أن انتظرها المتهم فى الساعة السابعة صباحا أسفل العقار وخلال ذهابها إلى العمل وكان برفقتها نجلها، وعرض عليها العودة مرة أخرى لمنزلها إلا أن المجني عليها رفضت الرضوخ لمطلبه، فسدد لها المتهم 4 طعنات بالبطن، وعندما سقطت على الأرض سدد لها طعنتين بالظهر.

وتجمع الأهالي بالمنطقة، وألقوا القبض على المتهم، وسلموه للشرطة التي حضرت على الفور، ونُقلت المجني عليها للمستشفى، وما زالت حتى الآن في حالة خطرة بالرعاية المركزة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم، وإجراء تحريات رجال المباحث حول الواقعة، ثم إحالته للمحاكمة عن جريمته.