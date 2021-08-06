أرباح أكبر 5 شركات تكنولوجيا تتجاوز 75 مليار دولار بالربع الثاني 2021

تظل شركات التكنولوجيا المستفيد الأكبر من أزمة «كوفيد-19»، مع تغير سلوك المستهلكين والاعتماد على هذه الشركات في إنجاز كل ما يتعلق بالحياة بشكل عام والعمل بشكل خاص، ودفعت الجائحة إلى زيادة استخدام المنصات عبر الإنترنت، وهو ما كان له أثره الإيجابي على الأداء المالي لهذه النوعية من الشركات.

أظهرت النتائج المالية الخاصة بعمالقة 5 شركات تكنولوجية تحقيقها قفزة في صافي أرباح الربع الثاني من العام 2021، بإجمالي أرباح بلغت 75.8 مليار دولار، مقارنة مع 40.25 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي، وتصدرت شركة «أبل» القائمة، وفقاً لـ «فوربس».

فيما قفز إجمالي إيرادات شركات التكنولوجيا الخمس بنسبة 40% إلى 337 مليار دولار خلال الربع الثاني 2021، مقارنة مع 241.1 مليار دولار مع نفس الربع من العام 2020.

تصدرت شركة أبل الشركات الخمس من حيث قيمة الأرباح، بصافي أرباح بلغ 23.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2021، مقارنة بـ11.25 مليار دولار في الربع المقارن من العام 2020.

وجاء ترتيب الشركات الأكثر ربحاً من حيث صافي الربح والإيرادات كالتالي:

1- أبل صافي الربح: 23.6 مليار دولار

ارتفع 110%

الإيرادات: 89.6 مليار دولار

ارتفعت53.7%

القيمة السوقية: 2.4 تريليون دولار

2- ألفابيت

صافي الربح: 18.5 مليار دولار

ارتفع 164.3%

الإيرادات: 61.9 مليار دولار

ارتفعت 61.6%

القيمة السوقية: 1.8 تريليون دولار

3- مايكروسوفت

صافي الربح: 15.5 مليار دولار

ارتفع 33.6%

الإيرادات: 43.1 مليار دولار

القيمة السوقية: 2.1 تريليون دولار

4- فيسبوك

صافي الربح: 10.4 مليار دولار

ارتفع 100%

الإيرادات: 29.1 مليار دولار

القيمة السوقية: 992.3 مليار دولار

5- أمازون

صافي الربح: 7.8 مليار دولار

ارتفع 50%

الإيرادات: 113.1 مليار دولار

ارتفعت 27.2%

القيمة السوقية: 1.7 تريليون دولار