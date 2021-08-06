«الصحة» تنصح المواطنين بـ7 إجراءات هامة للوقاية من «ارتفاع الضغط»

وجهت وزارة الصحة والسكان، 7 نصائح هامة وعاجلة للمواطنين المصريين بشأن إرشادات الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وأعدت مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، المنظمة ضمن حملة «100 مليون صحة»، إرشادات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وذلك ضمن فعاليات الحملة التوعوية المنظمة تحت شعار «بإيدك تعيش بصحة».

إرشادات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة للوقاية من زيادة الضغط

1- تقليل الملح الذي يتناوله المواطن طوال يومه إلى أقل من 5 جرامات من القمح في اليوم الواحد فقط.

2- الإكثار وحرص المواطن على تناول المزيد من الفواكه والخضراوات.

3- أهمية العمل على ممارسة الرياضة أياً كانت، وممارسة النشاط البدني بانتظام، حتى لو اقتصر الأمر على السير لمدة نصف ساعة لمدة 5 أيام أسبوعياً.

4- شددت المبادرة الرئاسية على أهمية الإقلاع عن التدخين بكافة صوره كأحد الإرشادات الرئيسية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وخصوصاً تجنب تعاطي التبغ، مثل السجائر و«الشيشة».

5- أوصت المبادرة الرئاسية بـ«الحد من تعاطي المواد الكحولية».

6- شددت مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة على أهمية العمل على الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة، كأحد عناصر الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

7- لفتت المبادرة الرئاسية إلى أهمية العمل على الحد من الإجهاد النفسي، وفحص وعلاج ارتفاع ضغط الدم بانتظام.

يذكر أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المواطنين يومياً في كل محافظات مصر للكشف على الشخص، وعلاجه مجاناً في حال ثبوته بالإصابة بالمرض.

وتتيح وزارة الصحة والسكان المزيد من التفاصيل والمعلومات والاستفسارات على الخط الساخن رقم 15335، وعلى الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg