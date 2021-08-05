رقم وزارة الصحة المصرية للاستعلام عن لقاح كورونا

خصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القنوات الاتصالية بينها وبين المواطنين لإطلاعهم على كافة مستجدات فيروس كورونا وتلقي الاستفسارات الخاصة بالفيروس، وخصصت الوزارة الرقم 105 للاستعلام عن لقاح كورونا ومعرفة آليه حجزه.

وأكدت وزارة الصحة في تقرير رسمي لها، أن حجز لقاح كورونا يكون من خلال موقع وزارة الصحة والسكان، محذرة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لأي جهة تروج لنفسها بأنها تطعم المواطنين.

رقم وزارة الصحة المصرية

وتابعت الوزارة بأن رقم وزارة الصحة المصرية 105 استقبل خلال 7 أشهر مجموعة من التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وكذلك حجز اللقاح ومعرفة الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وتصدرت محافظة القاهرة النسبة الأعلى في عدد الاستفسارات اليومية بنسبة بلغت 32%، من إجمالي الاستفسارات، تليها محافظة الجيزة بنسبة 18.40%، ثم محافظة الإسكندرية، بنسبة 9.42%، ومحافظة القليوبية بنسبة 6.55%، بينما بلغت نسبة الاستفسارات الواردة من محافظة الشرقية 4%.

وطالبت الوزارة ضرورة التواصل معها من خلال الخطوط الساخنة، مطالبة المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة للوقاية من الفيروس كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة للحفاظ على استقرار المنحني الوبائي لفيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي وتنفيذ خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبا لأي موجة مرتقبة، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا وقالت إن جميع اللقاحات آمنه وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق.

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، قالت الوزارة إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حمي أو حكة وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها.