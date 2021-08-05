«الصحة» تعلن استقبال لقاح فايزر في مصر خلال الشهر الجاري

كشفت وزارة الصحة والسكان استقبال ثلاجات لحفظ لقاح كورونا المستجد "فايزر" تزامنا مع اقتراب وصوله إلى مصر، حيث قالت الوزارة في تقرير لها "هناك لقاحات تحتاج لدرجات حرارة منخفضة، والثلاجات تعتبر دعم لسلسلة التبريد التي تمتلكها مصر لحفظ اللقاحات المتوقع وصولها إلى مصر".

63 ثلاجة لحفظ لقاح فايزر في مصر

وتابعت الوزارة: تم استقبال 63 ثلاجة لحفظ لقاح فايزر، وهي تكفي لحفظ ما يقرب من 700 ألف جرعة من اللقاحات، معلنة استقبال لقاح "فايزر" خلال الشهر الجاري، بعدما أثبت فعاليته في مواجهة فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوما، ولا يمكن تصنيعه في مصر.

وناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا خلال شهر سبتمبر أو اكتوبر.

وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.

ووجهت "الصحة" رسالة للمواطنين، خاصة كبار السن والسيدات الحوامل، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى خلال الفترة المقبلة، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لمنظمة الصحة العالمية، والتي أكدت أن هذه الفئات مناعتهم قليلة في مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232179 حتى اليوم.