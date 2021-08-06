صيانة السيارات الكهربائية أكثر تكلفة من البنزين

بين 2015 و2021، كان ترويج السيارات الكهربائية فى العالم ككل يعتمد على أنها أغلى من السيارات البنزين ولكنها ستوفر أكثر من 50% من التكاليف الإضافية التى يتكبدها ملاك السيارات البنزين من صيانات وبنزين وزيوت وفلاتر وغيرها.

وهذا الأمر الذى انتشر بسرعة البرق فى السنوات الماضية فى جميع أنحاء العالم، من أهم أسباب انتشار السيارات الكهربائية حول العالم، حيث انتشار معلومة أن السيارات الكهربائية توفر أكثر من 50% من تكاليف السيارات البنزين، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى صيانات غير تغيير الإطارات كل فترة.

حتى أصبحت مقولة أن السيارات الكهربائية موفرة على لسان الجميع يتناقلها حتى الأطفال، ولكن الحقيقة التى قد لا يصدقها الأغلبية، هى أن السيارات الكهربائية تكلف فى صيانتها أكثر من السيارات البنزين.

وفقا لشركة التحليلات «We Predict»، تكلف صيانة السيارات الكهربائية أكثر من نظيراتها التى تعمل بالبنزين بمقدار 2.3 مرة بعد ثلاثة أشهر من ملكية السيارة، ولكنها تناقصت بعد عام من ملكية السيارة، إلى أنها أصبحت أغلى بمقدار 1.6 مرة فى صيانتها مقارنة بنظيراتها من السيارات البنزين.

وأصدرت شركة التحليلات، هذه الإحصائية بعد نظرها فى بيانات حوالى 19 مليون سيارة بين عامى 2016 و2021.

وتضمنت العوامل الرئيسية خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من امتلاك السيارة، انخفاضا بنسبة 77% فى تكاليف الصيانة، بالإضافة إلى انخفاض طفيف فى تكاليف الإصلاح، ومع ذلك أظهرت البيانات أن مهندسين الصيانة والفنيين يقضون ضعف المدة فى تشخيص مشاكل السيارات الكهربائية مقابل فترة تشخيص مشاكل السيارات البنزين.

بالإضافة الى أنهم يقضون 1.5 مرة أطول فى إصلاح مشاكل السيارات الكهربائية، وكان متوسط معدل عملهم أعلى بمقدار 1.3 مرة، ولكن علق «رينيه ستيفنز» نائب رئيس We Predict، أن المشكلة ترجع جزئيا إلى حقيقة أن مشكلات السيارات الكهربائية لا تزال جديدة وغير مألوفة للعديد من الفنيين.