وكيل «دفاع النواب» يكشف حيلة الإخوان في خداع المصريين قبل 2011

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّه لا توجد دولة في العالم واجهت تحديات مثل مصر، خاصة في الفترة من 2014 بعد ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، حيث كانت وقتها جماعة الإخوان الإرهابية تحلم في العودة، بالتنسيق مع الجماعات التي صنعوها مثل «داعش وبيت المقدس»، ووجهوا ضربات مؤثرة ذهب على أثرها خيرة شباب الجيش والشرطة، ظنا منهم أنهم سيقوضون عمل الأجهزة المعنية لكن وعي الشعب أجهض المخطط.

وأضاف «المصري»، خلال لقاء ببرنامج «60 دقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، اليوم الخميس، أنّ جماعة الإخوان الإرهابية هي أساس كل شيء مُخذٍ للوطن كله، ونجحت باقتدار في فترة التسعينيات والألفينيات، فقاموا بصنع خديعة بحيث جعلوا الشعب يفصل بينهم وبين الجماعة الإرهابية والتكفيرية «الإخوان توجه الجماعات دي بعمل إرهابي وبعدين يشجبوا ليظن الناس أنهم جماعة مختلفة».

وأشار إلى أن إرهاب جماعة الإخوان امتد لكل شيء بما فيها المؤسسات الصحفية والإعلاميين، وأي شخص كان ينتقدهم، ولكن إرادة الله ثم وعي الشعب كانت الكلمة العليا في 30 يونيو، وما حدث كان معجزة بكل المقاييس.