رئيس التخطيط بالري: فيضان نهر النيل هذا العام زاد 30%

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن المؤشرات توضح أن فيضان النيل سيكون فوق المتوسط في ظل وجود ظاهرة تؤثر على حالة الأمطار وسيتأثر نهر النيل بهذه الظاهرة، حيث ستكون كمية المياه أكثر من المتوسط وتأخذ وزارة الري هذه الاحتياطات، لافتة إلى أن الفيضان خير لكل الدول وهو معتاد في شهر أغسطس، حيث يبدأ من يوليو وينتهي في أكتوبر، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع المناسيب ولديها احتياطات للتعامل مع المناسيب المختلفة للفيضانات.

وأضاف «سيد»، خلال مداخلة في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» الخميس، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الأمطار التي سقطت في أعالي النيل أعلى من المعدل وأحيانا كانت الضعف، مبينة أن السنة المائية الجديدة تبدأ في أغسطس من كل عام، لافتة إلى أن الزيادة كانت بنسبة 30% عن الأعوام السابقة وهذا سيكون جيدا لمصر إذا استمر مرتفعا طوال العام المائي الجديد، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على الترع والمصارف ومحطات الرفع لكي تكون جاهزة لتسري المياه في المسرات الخاصة بها، وسيتم إصدار خرائط توضح المناطق التي ستحدث فيها زيادة في مياه النيل من أجل تحذير أي شخص يتواجد في أماكن مخالفة على النيل من أجل تقليل الخسائر في الأرواح أو في الزراعة.

وأكدت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أن تبطين الترع سهل مرور المياه بعد أن كانت مليئة بالمخلفات وتتحرك المياه خلال 3 ساعات على الأكثر، في كل الأماكن لتختفي شكاوى الفلاحين، حيث أصبحت كل الشبكات قادرة على استقبال المياه وإيصالها للفلاحين، لافتة إلى أن لجنة إيراد النهر تجتمع مرتين في الأسبوع عندما يوجد زيادة في حجم الأمطار.

وبينت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أن الأمطار كثيرة هذا العام ولكن ليس مضمونا أن تستمر العام المقبل أو العام الذي بعده، حيث توجد سنوات فيها فيضانات كبيرة وسنوات يكون فيها جفاف.