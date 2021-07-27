ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين إلى 71 شخصا

أعلنت حكومة مقاطعة خنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في الإقليم الواقع وسط الصين، إلى 71 شخصًا.

وأشارت حكومة مقاطعة خنان، خلال مؤتمر صحفي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، إلى فقدان شخصين.

ويضرب إقليم «خنان» بوسط الصين، فيضانات عارمة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، ما تسبب في مصرع وإصابة العشرات، الأمر الذي أدى إلى إطلاق أعلى مستويات الاستجابة للطوارئ لمواجهة الفيضانات في الإقليم.

وذكرت حكومة تشنجتشو، الأسبوع الماضي، أنه جرى نقل حوالي 200 ألف شخص لحمايتهم من الفيضانات، كما جرى إغلاق جميع محطات المترو في المدينة.