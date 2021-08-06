وكيل «دفاع» النواب: خلية عرب شركس اجتمع فيها كل الشياطين بقيادة الإخوان

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، هي أكبر جماعة إرهابية شهدتها البشرية، ولا يوجد لديها «لا رحمة ولا دين»، مشيرًا إلى أنه في عام 2014 كان ما زال يعمل في جهاز الأمن الوطني، موضحًا: «كنا بنحس إن فيه تار بينك وبينهم، وكانت الأقسام تُحرق، والضباط يستشهدون، وهذا تخطيط خارجي على أعلى مستوى، وكان الرهان على الشعب الذي كان يبلغ عنهم».

وأضاف «المصري» في لقاء مع برنامج «60 دقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، اليوم الخميس، أنه عاصر عملية ضبط عرب شركس، لافتًا إلى أن كمية المتفجرات المضبوطة معهم «تمتلكها دولة»، والأجهزة الأمنية كانت يقظة ولم تتراجع، وكل شخص وضع روحه على كفه، وبعض الضباط استشهدوا من أجل مصر وهم سعداء، مشددًا على أن هذه الخلية اجتمع فيها «كل الشياطين، داعش، وأنصار بيت المقدس، وجميعهم اشتغلوا تحت قيادة الإخوان، ولكن بتعاون الشرطة والجيش وتلاحمهم مع الشعب فشلوا».

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه شاهد منهم إجراما لا علاقة له بالدين، فهم يصنعون متفجرات، ولديهم خطة «إنهاك وإرباك» من أجل تشتيت الأمن، إضافة إلى خططهم من أجل نشر الشائعات، ويحاولون تعطيل الطرق، واستخدموا سلاح السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الأجهزة الأمنية كانت منتبهه لهم.

ووجه رسالة إلى الشعب التونسي لكي لا ينخدع في الجماعة الإرهابية، مشددًا على أنهم يطبقون نفس السيناريو، ويجب أن ينتبهوا ويتعلموا مما حدث في مصر، مشيرًا إلى أن هناك دور مهم للتعليم لتنشئة أجيال جديدة بعيدة عن فكر الجماعة الإرهابية.