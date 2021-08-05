بوريسينكو: العلاقات بين مصر وروسيا أكبر من نظيرتها مع إثيوبيا

قال السفير الروسي في مصر، غيورغي بوريسينكو، إنه يصعب عليه التعليق على مسئولي دولة إثيوبيا، مؤكدًا أن روسيا ترى أن مصر أكثر شريك مهم في هذه المنطقة إذ وقع الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره السيسي توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي في عام 2019 وبدأت التنفيذ في 2021 والبلدين لديهم وجهات نظرية متشابهة، لافتًا إلى أن روسيا تنظر باحترام إلى القوات.

وأضاف «بوريسينكو» خلال استضافته في برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية « ten» اليوم الخميس ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن بلاده تريد التطوير في إفريقيا إذ تقوم بالتعاون الاقتصادي والعسكري، لأن الفترة الأخيرة ظهر التعاون العسكري بين روسيا وإثيوبيا، مبينًا أن العلاقات بين مصر وروسيا أكبر من العلاقات مع موسكو وإثيوبيا خاصة في المجال العسكري.

وتابع السفير الروسي في مصر: «إذا عدنا إلى السد الإثيوبي، روسيا ترى ضرورة حل الموضوع على طاولة المفاوضات، مصر تقبل بالحلول التي تسعى إلى اتفاق إلزامي وهو نفس موقف روسيا ومقبول لكل الأطراف، ويجب الوصول لاتفاق بين مصر وإثيوبيا، لأننا نتفهم الأهمية الحيوية لنهر النيل وأصدقائنا المصريين».

وأوضح السفير الروسي في مصر، أن تصريحات إثيوبيا الخاصة بتوقيع نشاط عسكري مع روسيا جاءت مصادفة في الوقت الذي استقبلت فيه روسيا وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، مؤكدًا أنه بكل صراحة فإن الاتفاقية التعاونية بين روسيا وإثيوبيا اتفاقية روتينية وستوقعها روسيا مع الكثير من دول العالم، لافتا إلى أن روسيا ومصر بينهما العلاقات قوية إذ تعطي روسيا القاهرة أفضل السلاح وتدرب الخبراء المصريين.

ولفت السفير الروسي في مصر إلى أن بلاده لديها اتفاقات عديدة للتعاون العسكري والتقني مع دول عديدة من بينهم مصر والصين وتقدر التعاون العسكري معها وتنظر باحترام كبير إلى القوات المسلحة المصرية، وستعقد اللجنة المشتركة بين مصر وروسيا الخاصة بالتعاون العسكري في أغسطس الجاري في موسكو.