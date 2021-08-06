عاجل.. زوج يقتل زوجته بقليوب بسبب مصروفات المنزل ويحاول الانتحار

شهدت قرية ميت نما مركز قليوب، حادثا مأساويا، حيث ذبح زوج زوجته في مشاجرة نشبت بينهما في منزلهما بالقرية، أمام أطفالهما بسبب الخلافات الزوجية ومطالبتها له بمصروفات المنزل، حيث انهال عليها بسكين ولم يتركها إلا جثة هامدة وبعد ذلك شرع في قتل نفسه بالسكين وتم نقله والجثة للمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة جثة القتيلة والاستعلام عن حالة الزوج المصاب والتحفظ عليه تحت الحراسة الأمنية بالمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ بقيام عامل بقتل زوجته بقرية ميت نما مركز قليوب بمنطقة مجمع المدارس.

انتقلت أجهزة الأمن إلى الموقع، وتبين أن المتهم يدعي شهرته «محمد شقاوة» تشاجر مع زوجته بسبب عدم تدبير مصروفات المنزل، فقام بالتعدي عليها بسكين وقتلها أمام طفلتيهما، وحاول الانتحار، ولكن قام الأهالي بنقله للمستشفى للعلاج، فيما نقل الجثة أيضا للمستشفى تحت تصرف النيابة، وجاري معاينة موقع الحادث وبيان تفاصيله وملابساته.