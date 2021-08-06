 البدء بتكريك الرمال السوداء في كفرالشيخ بالكراكة الهولندية «تحيا مصر»

استقبل ميناء الصيد بالبرلس أمس، الكراكة الهولندية «تحيا مصر»، وذلك للبدء بتكريك الرمال السوداء في كفرالشيخ، خلال الأيام المقبلة، حيث أنه من المقرر الانتهاء من تفكيك الكراكة من قبل المهندسين والفنيين، لنقلها إلى مصنع الركاز بمنطقة البنائين التابعة لمركز البرلس في كفرالشيخ لتجميعها، لبدء أعمال التنجيم، وفصل المعادن الاقتصادية الثقيلة من الرمال بمصنع الفصل بمنطقة الشهابية.

الرمال السوداء في كفرالشيخ مليئة بالمعادن

وتعتبر الرمال السوداء في كفرالشيخ، مليئة بالمعادن الاقتصادية، حيث جرى إنشاء مصنعين أحدهما للركاز والآخر للفصل بالمحافظة، ضمن 9 مناطق بها رمال سوداء على مستوى مصر، حيث تمتد لنحو 400 كيلو من إدكو بمحافظة البحيرة وحتى العريش بمحافظة شمال سيناء، وفقا لمصدر مسؤول.

إنشاء مصنعين لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء في كفرالشيخ

وفي يونيو من العام الماضي جرى توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء والمحافظة ، لإنشاء مصنعين جديدين لفصل الرمال السوداء في كفر الشيخ بالإضافة إلى المصنع المتواجد منذ سنوات قليلة بمنطقة الشهابية، بهدف استخلاص المعادن الثقيلة التي تستخدم في صناعة المعدات الثقيلة كالطائرات وغيرها، وستكون مهمة الكراكة الهولندية «تحيا مصر»، هي التنجيم وفصل الرمال السوداء، حيث انها كراكة متحركة وعائمة.

الرمال السوداء في كفرالشيخ.. 41 صناعة متفردة

ويوفر مشروع الرمال السوداء في كفرالشيخ، فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة، فضلا عن أن هناك 41 صناعة متفردة ستستفيد بها الدولة من خلال فصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، حيث جرى إنشاء المصنيعين على مساحة نحو 115 فدانا بشمال كفرالشيخ بهدف استخلاص المعادن من الرمال السوداء والكثبان الرملية لاستخدامها في تلك الصناعات كصناعة الطائرات وهياكل السيارات.

تكريك الرمال السوداء في كفرالشيخ بالكراكة الهولندية« تحيا مصر»

وتعد الكراكة الهولندية «تحيا مصر»، والتي ستقوم بتكريك الرمال السوداء في كفرالشيخ، أول كراكة عائمة في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية، وصممت لصالح مصر وتحديدا منطقة البرلس لفصل الرمال السوداء في كفر الشيخ، والتي تعد من أكبر مناطق مصر من حيث وجود المعادن، ومن المقرر أن تبدأ العمل خلال أيام قليلة.