بـ13 مليون دولار وتعمل بالكهرباء.. معلومات عن الكراكة «تحيا مصر»

وصلت اليوم الخميس ، الكراكة الهولندية «تحيا مصر»، أول كراكة في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية لميناء البرلس، اليوم، تمهيداً لبدء تكريك الرمال السوداء في منطقة البرلس بمصنعيها «الفصل والتركيز»، وفقا لمصدر بالشركة المصرية للرمال السوداء التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث من المكرر ان يجرى تفكيكها بالميناء لبدء العمل بها.

وتستعرض«الوطن»، كل ما تريد معرفته عن الكراكة الهولندية« تحيا مصر» لتكريك الرمال السوداء، في ضوء ما تقدمه من خدمات للمواطنين على مدار الساعة:

- الكراكة الهولندية« تحيا مصر» أول كراكة تعمل بالطاقة الكهربائية.

- سعر الكراكة الهولندية« تحيا مصر» يصل لنحو 13 مليون دولار

- تزن نحو 550 طنا

- صُممت خصيصا لشركة الرمال السوداء بالبرلس.

- تعمل بطاقة انتاجية 2500طن رمال سوداء في الساعة.

-هي جزء مهم لعملية تكريك الرمال السوداء.

- هي كراكة عائمة تعمل في بحيرة مياه صناعية

- تعمل بمنطقة العمل بنحو 18 كيلو مترا

- تفصل المعادن الثقيلة من الرمال السوداء بمصنع التركيز في منطقة البنائين وترسلها على مصنع الفصل في منطقة الشهابية -الكراكة الهولندية« تحيا مصر» هي متحركة

- تحفر بركة عمق 200 في 300 بحيرة مياه صناعية.

- تستخدم في فصل المعادن الاقتصادية الموجودة ف يالرمال السوداء، كمرحلة أولى من مراحل استخراج المعادن في مصر

- ستعمل في منطقة واحدة وهي البرلس باعتبار رمالها السوداء بها أكبر تركيز عن باقي المناطق الـ9 المنتشرة في مصر.

- ستبقى الكراكة الهولندية تحيا مصر في البرلس لنحو 20 عاما.

- تعمل الكراكةعلى تركيز الخامة التي نسبتها 3.4 من 10 ليصل التركيز لـ95%.

- تقوم الكراكة بخلط الرمال في المياه بنسبة 3 إلى 1 وتضخ على مصنع التركيز في بركة مياه صناعية.

- تقوم بتخلط الكسبان الرملية والمياه وتشطفها وترسلها على مصنع التركيز

- عقب استخلاص المعادن الاقتصادية يتم استخدام الرمال البيضاء في سد بركة المياه الصناعية.

- تقوم بخلط ودفع الرمال بالمياه لمصنع الفصل

- يوجد منها كراكتان فقط في العالم الأولى في مصر بمنطقة البرلس والثانية في كندا - ستعمل الكراكة الهولندية تحيا مصر بشكل متحرك بين 18 كيلو مترا في البرلس.

- أماكن تواجدها بين الطريق الدولي والبحر بطول 18 كيلو مترا ستكون في في أماكن بعرض 400 كيلو مترا مترا واخرى بعرض 1000 كيلو متر

- بدء تفكيك الكراكة الهولندية« تحيا مصر » في ميناء البرلس.

- تم شحنها على سفينة من ميناء روتردام الهولندي وصولا لميناء الإسكندرية ، ثم قطرها لمنطقة بوغاز البرلس .

- جرى سحبها إلى منطقة التفكيك على الأرض ، وجارى تفكيكها ، استعدادا لنقلها إلى مصنع الركاز لتجميعها، لبدء أعمال التنجيم.