مقتل وإصابة خمسة أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بينما أصيب اثنان آخران فى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بجزيرة بنى مر دائرة المركز ووقوع قتلى ومصابين من الجانبين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق الناروبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بجزيره بنى مر بين عائلتي «زيادة» و«يوسف».

أسفرت المشاجرة عن وفاة ثلاثة أشخاص هم (محمود محمد عليان محمد - إسلام أحمد عبدالحميد - هشام صلاح محمد محمود)، وإصابة اثنين آخرين هما (محمد خالد عليان محمود - بهجت صلاح محمد محمود).

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين، والمصابين للمستشفى الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم وكلفت المباحث بضبط طرفى المشاجرة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.