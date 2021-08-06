لفتة جميلة من محبي دلال عبدالعزيز: «دلال وإيمي ودنيا على طيارة ورق»

لفتة جميلة من محبي الفنانة دلال عبدالعزيز، نشرها الإعلامي رامي رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لطائرة ورقية تحمل صورة لإيمي ودنيا سمير غانم وهما تقبلان والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، ومكتوب عليها: «ندعوا للفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل»، وعلق عليها قائلًا: «شكرا على اللافتة الجميلة.. ونرجو من حضراتكم الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء».

وكان الإعلامي رامي رضوان، كشف مؤخرا عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، بعد شائعة وفاتها التي ترددت خلال الأيام الماضية، موضحًا: «الوضع الصحي صعب، مش سهل، ومقدرش أقول فيه تحسن، وكل شوية بتطلع مفاجأة، والموضوع شديد الصعوبة».

وأضاف «رضوان»، في برنامجه «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية: «أرجو من كل السادة الصحفيين والإعلاميين، بلاش نجري في نشر خبر الوفاة قبل التيقن 200% مراعاة لظروف أي أسرة عندها تحديات، وتحاول تعدي من عنق الزجاجة ومرحلة صعبة، وبلاش نزود الجرح بجرح تاني».

وتابع الإعلامي: «من شهر رمضان لم أتحدث عن الموضوع إلا مرتين مرة عشان أطمن الجمهور ومرة أخرى ساعة وفاة حمايا، وهو نجم كبير كل الناس تحدثت عنه، وأنا لا أستغل البرنامج بتاعي في أمور أسرية، وما زلنا نطلب وندعي الله أن يمد يده بالشفاء العاجل».